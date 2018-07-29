Марат Хуснуллин: Програма реновации жилфонда не имеет аналогов в мире ни по масштабности, ни по своему социальному посылу

Развитие транспортной сети и возможность обновления инженерных коммуникаций позволили подготовить городу мегапроект — программу реновации жилого фонда. Благодаря ей жилищные условия улучшит миллион москвичей. Программа коснется всех округов города, а в результате ее реализации будет переселен 5171 дом.

— Программа должна ответить на ключевой запрос москвичей — иметь качественное и доступное жилье. Объявленная мэром Москвы Сергеем Собяниным весной прошлого года, она не имеет на сегодняшний день аналогов в мире ни по масштабности, ни по своему социальному посылу, — подчеркнул заммэра. — В ее «рождении» принимали участие сами москвичи. Беспрецедентный случай в мировой истории!

Сбалансированная застройка, соответствующая планировка территорий, яркая, радующая глаз архитектура, благоустроенные дворы, первые этажи с общественными функциями, зеленые зоны и парки — это и многое другое позволит людям не просто улучшить условия проживания, а окунуться в совершенно новую городскую среду в условиях плотного мегаполиса, по сути — сформировать новый образ жизни. Программа реновации создаст абсолютно новые стандарты сбалансированной городской среды, станет базой для дальнейшего развития Москвы как города, комфортного для жизни, работы и отдыха.

Однако первые переселения уже идут. Построенные ранее дома адаптируют под стандарты программы реновации. В четырех округах — Восточном, Западном, Северо-Восточном и Юго-Западном новоселам уже выдают ключи от удобных квартир. На первых нежилых этажах новостроек для консультирования москвичей-участников программы реновации открыты центры информирования по переселению. В них созданы все условия для получения необходимых услуг качественно, быстро, в одном месте и в шаговой доступности.

— Основные вопросы, которые возникают у переселенцев, — как произвести докупку квадратных метров со скидкой десять процентов или как получить компенсацию, если предлагаемая жилплощадь оказалась меньше, — сообщил Марат Хуснуллин.

В рамках программы реновации москвичи могут не только переехать в предложенную им новостройку, расположенную в пешей близости от родной пятиэтажки, но и улучшить свои жилищные условия за счет приобретения дополнительных метров за доплату со скидкой 10 процентов. Сумма доплаты определяется в момент переезда по простой формуле расчета. На сегодняшний день возможностью докупки воспользовались уже более 40 семей-участников программы, и количество сделок постоянно растет.

В Стройкомплексе Москвы рассказали, что уже подписано 30 договоров о докупке дополнительных «квадратов», семь новоселов оформили ипотеку. Еще 11 человек подали заявления на улучшение жилплощади в рамках программы реновации.