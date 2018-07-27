Обедневшие россияне распродают дачи в Финляндии

Россияне начали активно выставлять на продажу свои частные дома в Финляндии из-за экономической ситуации в РФ . Об этом сообщает Yle.

По данным издания, речь идет о коттеджах и других объектах недвижимости, которые россияне активно покупали десять лет назад. Большинство таких объектов — «пляжная недвижимость» в 200-300 квадратных метров. Средняя стоимость домов составляет 100-150 тысяч евро (примерно 7,3-11 миллионов рублей).

Опрошенные газетой эксперты пояснили, что из-за ослабления рубля содержание имущества обходится гражданам РФ гораздо дороже, чем раньше, поэтому они избавляется от домов.

Риелторы пожаловались изданию, что зачастую россияне запрашивают за свои дома слишком высокие цены, поэтому агенты даже не берутся их продавать. Кроме того, финские покупатели опасаются некачественного ремонта в домах россиян.