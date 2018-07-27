Ещё
Россияне распродают дачи в Финляндии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обедневшие россияне распродают дачи в Финляндии 

Рамблер 1 час назад
Фото: flickr.com
Россияне начали активно выставлять на продажу свои частные дома в Финляндии из-за экономической ситуации в РФ. Об этом сообщает Yle.
По данным издания, речь идет о коттеджах и других объектах недвижимости, которые россияне активно покупали десять лет назад. Большинство таких объектов — «пляжная недвижимость» в 200-300 квадратных метров. Средняя стоимость домов составляет 100-150 тысяч евро (примерно 7,3-11 миллионов рублей).
Опрошенные газетой эксперты пояснили, что из-за ослабления рубля содержание имущества обходится гражданам РФ гораздо дороже, чем раньше, поэтому они избавляется от домов.
Риелторы пожаловались изданию, что зачастую россияне запрашивают за свои дома слишком высокие цены, поэтому агенты даже не берутся их продавать. Кроме того, финские покупатели опасаются некачественного ремонта в домах россиян.
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен156
Тысячи крымчан подозревают в измене родине90
ЦБ принял решение по ключевой ставке20
СМИ узнали о подготовке нового удара США86
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»119
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:54
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы
В мире
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
03:11
Макрон прокомментирова слухи о любовнике
В мире
19:57
В России могут ввести налог на велосипеды
Личный счет
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение