Курская область находится на 5 месте по темпу ввода в эксплуатацию жилых домов

С начала 2018 года введено 221,1 тыс. кв. м жилья, или 105,6% к I полугодию прошлого года

Курске совещание, посвященное ходу работ в строительной отрасли региона. Так, объем работ, выполненных в строительстве в I полугодии текущего года, составил 18,5 млрд рублей, или 100,8% к аналогичному периоду прошлого года. С начала 2018 года введено 221,1 тыс. кв. м жилья, или 105,6% к I полугодию 2017 года. 60,5% составляют дома, которые население построило за счет собственных средств; этот показатель по сравнению с первым полугодием прошлого года составил 134,3%.

По итогам января-июня текущего года, Курская область находится на 5 месте в Центральном федеральном округе по темпу ввода в эксплуатацию жилых домов.

Как пояснила на заседании, зарплата в строительной отрасли за январь — май 2018 года составила — 27,6 тыс. рублей, или 102,6% к январю — маю 2017 г. По данному показателю Курская область занимает 6 место среди регионов ЦФО.