В Орле постель стала причиной пожара в квартире многоэтажки

Возгорание в одной из квартир многоэтажного дома на улице Дмитрия Блынского областного центра произошло сегодня ночью, 27 июля.

Сообщение о пожаре поступило в 03.27 на телефон пожарно-спасательной службы «101», сообщает пресс-служба регионального МЧС . На место происшествия оперативно выехали сотрудники Орловского пожарно-спасательного гарнизона.

Во время разведки звеном газодымозащитников 2-й пожарно-спасательной части было установлено, что источник огня находится в однокомнатной квартире на девятом этаже. На тушение был подан один ствол. В результате сгорели постельные принадлежности, закопчена стена квартиры на площади два квадратных метра и остекление балкона.

Причину пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты. По факту пожара ведётся дознание.