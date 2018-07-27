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В Орле постель стала причиной пожара в квартире многоэтажки
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В Орле постель стала причиной пожара в квартире многоэтажки 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Возгорание в одной из квартир многоэтажного дома на улице Дмитрия Блынского областного центра произошло сегодня ночью, 27 июля.
Сообщение о пожаре поступило в 03.27 на телефон пожарно-спасательной службы «101», сообщает пресс-служба регионального МЧС. На место происшествия оперативно выехали сотрудники Орловского пожарно-спасательного гарнизона.
Во время разведки звеном газодымозащитников 2-й пожарно-спасательной части было установлено, что источник огня находится в однокомнатной квартире на девятом этаже. На тушение был подан один ствол. В результате сгорели постельные принадлежности, закопчена стена квартиры на площади два квадратных метра и остекление балкона.
Причину пожара и материальный ущерб устанавливают специалисты. По факту пожара ведётся дознание.
Сообщение В Орле постель стала причиной пожара в квартире многоэтажки появились сначала на РИА 57.
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