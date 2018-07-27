Нижегородку выселили из квартиры за расторжение трудового договора с сельхозпредприятием

Жительницу Ковернинского района принудительно выселили из квартиры за нарушение условий договора на предоставление жилья. Об этом сообщается на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.

Согласно информации, несколько лет назад данная квартира была предоставлена семье местным колхозом, при условии, что хотя бы один из членов семьи будет работать в данной организации. Но в последствии, жильцы квартиры расторгли трудовые отношения с сельхозорганизацией.

В условиях расторжения трудового договора Ковернинский районный суд признал семью, утратившей право пользования жилым помещением. Муж и сын добровольно освободили квартиру и переехали. Женщина предпринимала попытки оспорить решение суда о выселении, но вышестоящие судебные инстанции оставили решение без изменений.

За отсутствие выселения в установленный срок нижегородка была привлечена к административной ответственности с назначением ей штрафа в размере 1000. Кроме того, ей придется оплатить и исполнительский сбор в размере 5000 рублей.