ЧМК изготовил металлопрокат для строительства спортобъектов в Новосибирске

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел 300 тонн балки для строительства двух спортивных объектов Новосибирска : центра спортивной гимнастики и волейбольной арены.

Центр по спортивной гимнастике площадью более 7 тыс. квадратных метров будет включать в себя зал для проведения тренировок и соревнований по спортивной, художественной и акробатической гимнастике. Площадь строящегося регионального центра волейбола в Новосибирске составит около 20 тыс. квадратных метров. Площадка должна вмещать 4,5 тыс. зрителей.

Поставленная для строительства балка произведена на современном рельсобалочном стане Челябинского металлургического комбината, запущенном в 2013 году. Кроме балки, для строительства спортивных объектов на ЧМК изготовили арматуру и рядовой лист. Поставку металлопроката осуществляет «Мечел-Сервис» — сбытовая компания Группы.