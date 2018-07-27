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ЧМК изготовил металлопрокат для строительства спортобъектов в Новосибирске
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ЧМК изготовил металлопрокат для строительства спортобъектов в Новосибирске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел 300 тонн балки для строительства двух спортивных объектов Новосибирска: центра спортивной гимнастики и волейбольной арены.
Центр по спортивной гимнастике площадью более 7 тыс. квадратных метров будет включать в себя зал для проведения тренировок и соревнований по спортивной, художественной и акробатической гимнастике. Площадь строящегося регионального центра волейбола в Новосибирске составит около 20 тыс. квадратных метров. Площадка должна вмещать 4,5 тыс. зрителей.
Поставленная для строительства балка произведена на современном рельсобалочном стане Челябинского металлургического комбината, запущенном в 2013 году. Кроме балки, для строительства спортивных объектов на ЧМК изготовили арматуру и рядовой лист. Поставку металлопроката осуществляет «Мечел-Сервис» — сбытовая компания Группы.
Металл производства ЧМК используется при строительстве спортивных сооружений по всей России. На строительство спортивных объектов 24-й Всемирной зимней универсиады в Красноярске компания изготовила более 10 тыс. тонн металлопроката. А на строительство инфраструктуры и двух стадионов прошедшего Чемпионата мира по футболу поставлено более 100 тыс. тонн металлопроката.
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