5 способов продать свой загородный дом дороже

Российский рынок загородной недвижимости пребывает сейчас в жесточайшем кризисе. На рынке загородной недвижимости продаются сотни тысяч объектов. Чтобы заинтересовать как можно больше потенциальных покупателей и выручить максимальную выгоду, нынешнему владельцу нужно выделить свое предложение среди других. Во многих случаях для этого достаточно лишь устранить несовершенства и подчеркнуть положительные стороны недвижимости. О том, как получить наибольшую прибыль от сделки при продаже загородного дома, рассказали эксперты компании «Метриум».

Первый способ — привести в порядок участок. Очень часто потенциальному покупателю загородного дома на вторичке интересно не само здание, а земля, на котором он построен. Именно по этой причине нужно привести в порядок участок и территорию за забором: очистить подъездные пути и парковочное место, засыпать глубокие ямы, подстричь газон. Территория должна выглядеть опрятной. Важно добиться такого эффекта, чтобы взор покупателя скользил по участку, а не цеплялся за недостатки.

Второй способ — огородить участок. Покупатель, как правило, делает выбор, опираясь в большей степени на зрительное восприятие. И если земля никак не огорожена, то покупатель не понимает габаритов участка. По этой причине участок должен быть огорожен. А вот если нет никакого ограждения, то скорее всего покупатель обратит внимание на другое предложение. В том случае, если забор все-таки есть, то желательно перед продажей укрепить его, заделать щели и подкрасить.

Третий способ — выполнить ремонт. Не стоит забывать и о состоянии дома — на это многие покупатели тоже обращают внимание. Зачастую приобретатель вкладывается в новое для него жилье, поэтому хочет видеть постройку без поломок и неисправностей. Следовательно, проверенный и действенный способ получить больше денег с продажи — это привести в порядок техническое состояние сооружения. не следует забывать и о том, что надо привести в порядок коммуникации, починить все сломанное, проверить состояние крыши, чердака и подвала. Также лучше закрасить потертости, вывезти старую мебель и ненужные вещи, которые загромождают помещение. В идеале, у покупателя должно сложиться впечатление, что в доме до этого никто не жил.

Четвертый способ — снести лишнее. Если продавец уберет с участка все лишнее, то это поможет повысить стоимость загородной недвижимости. Если на участке есть ветхий сарай или непрезентабельный хозблок, то их надо разрушить, чтобы у покупателя не было никакого отторжения при осмотре участка и основного дома. Эксперты считают, что лучше снести полуразрушенную теплицу, ветхий сарай, покосившуюся беседку и другие некачественные устаревшие постройки. Покупатель скорее всего не захочет тратить время и деньги, чтобы разобрать их и вывозить мусор.

Пятый способ — подготовить необходимый пакет документов. Если на дома или участок нет полного пакета документов. то продать его будет крайне затруднительно. Мало кто готов ждать около месяца, пока собственник соберет все необходимые справки, выписки и свидетельства.

Вот какие документы надо подготовить заранее:

* паспорт продавца

* свидетельство о регистрации или расторжении брака

* нотариально заверенное согласие супруга на сделку или копия брачного договора

* документы, подтверждающие право собственности

* справка об отсутствии задолженностей по коммунальным платежам

* справка об отсутствии зарегистрированных в доме, если дом находится на землях населенных пунктов и/или имеет статус жилого.