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За безопасность дома жильцы заплатят из своего кармана
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За безопасность дома жильцы заплатят из своего кармана 

Время бухгалтера 1 час назад
Минстрой составил проект требований к защите многоквартирных жилых домов от террористов. Все жилье ведомство собирается распределить по трем категориям, в зависимости от степени вероятности совершения терактов, состава жилой зоны, а также от размера последствий.
Категорию дома установит комиссия из членов Росгвардии, МЧС и представителей УК или ТСЖ. После того, как комиссия обследует дом, максимум через 30 дней она же представит паспорт безопасности дома, а также список мер, направленных на безопасность жильцов. За их неисполнение ответят как члены комиссии, так и УК или жители дома.
Кто будет финансировать безопасность дома, решит общее собрание собственников. Однако эксперты предполагают, что, скорее всего, платить придется жителям дома, и в квитанциях за услуги ЖКХ возникнет новая строка.
Минстрой отмечает, что в некоторых домах уже действует ряд мер, упомянутых в законопроекте, к примеру, есть консьерж и кодовый замок, а на подъездах висят видеокамеры. Однако в большинстве многоквартирных домов в стране нет даже этого.
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