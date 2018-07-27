Ещё
На строящиеся объекты недвижимости в Зеленограде наложили штраф в размере более 4 млн руб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На строящиеся объекты недвижимости в Зеленограде наложили штраф в размере более 4 млн руб 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Зеленограде 45 объектов недвижимости проходят проверки Мосгосстройнадзора во время строительства, на данный момент на всех объектах выявлено почти 600 нарушений и наложены штрафные санкции на сумму свыше 4 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы комитета государственного строительного надзора города Москвы.
Мосгосстройнадзор снизил количество проверок в этом году по общей тенденции снижения административных барьеров в строительстве. Тем не менее, контроль качества работы по-прежнему на высоком уровне — за полгода специалисты Мосгосстройнадзора провели 71 проверку объектов недвижимости, строящихся в Зеленограде.
«На контроле Комитета в Зеленоградском округе столицы находится 45 объектов недвижимости общей площадью 701,5 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.
Среди проверенных объектов — жилые дома в 3-м и 17-м микрорайонах, учебный корпус на 550 мест с дошкольным отделением на 250 мест в 20-м микрорайоне, детский сад в 16-м микрорайоне и другие.
«На проверенных объектах в общей сложности выявлено 598 нарушений, в том числе по качеству при производстве работ, несоблюдению требований техники безопасности, организационно-правового порядка, правил пожарной безопасности, а также ненадлежащему ведению строительного контроля организациями-заказчиками», — отмечается в сообщении.
Участникам строительства выдано 51 предписание об устранении нарушений, оформлено 85 протоколов об административных правонарушениях в области строительства с наложением штрафных санкций на сумму 4,09 миллиона рублей.
«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор отслеживает качество строительно-монтажных работ. Большинство нарушений устранено оперативно после выдачи предписаний, что подтвердили повторные проверки. Остальные нарушения находятся на контроле Мосгосстройнадзора в соответствии со сроками, установленными в предписаниях», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
РИАМО: последние новости
Власти Москвы настаивают на срочном решении вопроса о статусе апартаментов В Химках построят новый складской комплекс В Краснознаменске ввели в эксплуатацию производственно‑складской корпус
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной946
Шутка Путина на БРИКС и другие события дня30
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко37
Трудовые книжки попадут под запрет108
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети467
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение