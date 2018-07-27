СМИ: «Регион» получил землю под жилой квартал рядом с Павелецким вокзалом

Здесь, на Дубининской улице, в 2015 году власти Москвы разрешили компании «Топмастер-риэлти» построить 111 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 87,5 тысячи квадратных метров жилья.

"Топмастер-риэлти" — бывшая структура ЮКОСа. Сейчас доли ее единственного владельца — фирмы «Промконтракт» внесены в закрытый инвестиционный комбинированный фонд «Промышленные инвестиции» под управлением «дочки» группы «Регион» — «Регион портфельные инвестиции», написала газета.

ГК «Регион» специализируется на инвестициях в финансовом секторе. Один из ее крупнейших клиентов — "Роснефть" , пенсионным фондом которой она управляет.

По данным издания, строить на Дубининской улице скорее всего крупный московский девелопер «Инград» Романа Авдеева , в котором «Регион» контролирует 18%.

Представители ГК «Регион», «Инграда» и «Роснефти», которой ранее перешла большая часть активов ЮКОСа, от комментариев газете отказались.

По оценке, опрошенных «Ведомостями», экспертов, стоимость участка составляет 2,5-3 миллиарда рублей, еще 7,5-12 миллиардов потребуется на строительство.