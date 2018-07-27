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СМИ: «Регион» получил землю под жилой квартал рядом с Павелецким вокзалом
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СМИ: «Регион» получил землю под жилой квартал рядом с Павелецким вокзалом 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 27 июл — РИА Недвижимость. Структура группы «Регион» получила 3,5 гектара земли рядом с бывшей штаб-квартирой нефтяной компании ЮКОС, в районе Павелецкого вокзала, сообщила газета «Ведомости».
Здесь, на Дубининской улице, в 2015 году власти Москвы разрешили компании «Топмастер-риэлти» построить 111 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 87,5 тысячи квадратных метров жилья.
"Топмастер-риэлти" — бывшая структура ЮКОСа. Сейчас доли ее единственного владельца — фирмы «Промконтракт» внесены в закрытый инвестиционный комбинированный фонд «Промышленные инвестиции» под управлением «дочки» группы «Регион» — «Регион портфельные инвестиции», написала газета.
ГК «Регион» специализируется на инвестициях в финансовом секторе. Один из ее крупнейших клиентов — "Роснефть", пенсионным фондом которой она управляет.
По данным издания, строить на Дубининской улице скорее всего крупный московский девелопер «Инград» Романа Авдеева, в котором «Регион» контролирует 18%.
Представители ГК «Регион», «Инграда» и «Роснефти», которой ранее перешла большая часть активов ЮКОСа, от комментариев газете отказались.
По оценке, опрошенных «Ведомостями», экспертов, стоимость участка составляет 2,5-3 миллиарда рублей, еще 7,5-12 миллиардов потребуется на строительство.
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