СМИ: В Забайкалье многоквартирный дом начал уходить под землю

По сообщениям читинских СМИ, минувшим вечером сотрудники силовых структур опечатали входы в подъезды многоквартирного дома по улице Печорской. В квартирах провис потолок, появились трещины на стенах. По версии жильцов, дом подмыли грунтовые воды, и он начал уходить под землю.

Как пишет Zab.ru, дом двухэтажный и двухподъездный, на 16 квартир. Жители эвакуируются. С их слов, им предложено разместиться в ПВР, который находится в школе №5. Однако большинство разъезжаются по родным и знакомым. Сейчас на месте дежурят двое сотрудников Росгвардии. В основном трещины образовались на первом этаже, в одной из квартир в подполье обрушился пол.

Кроме того, по сообщениям СМИ, накануне начал проваливаться асфальт на улице Ленина в Чите . Под ним — под землей — проходит русло реки Кайдаловки. По словам очевидцев, образовавшаяся в асфальте дыра уходит прямо под фасад расположенного возле остановки торгового павильона и, судя по трещинам, грозит увеличится в размерах.

Фото: pixabay.com