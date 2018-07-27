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СМИ: В Забайкалье многоквартирный дом начал уходить под землю
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СМИ: В Забайкалье многоквартирный дом начал уходить под землю 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
По сообщениям читинских СМИ, минувшим вечером сотрудники силовых структур опечатали входы в подъезды многоквартирного дома по улице Печорской. В квартирах провис потолок, появились трещины на стенах. По версии жильцов, дом подмыли грунтовые воды, и он начал уходить под землю.
Как пишет Zab.ru, дом двухэтажный и двухподъездный, на 16 квартир. Жители эвакуируются. С их слов, им предложено разместиться в ПВР, который находится в школе №5. Однако большинство разъезжаются по родным и знакомым. Сейчас на месте дежурят двое сотрудников Росгвардии. В основном трещины образовались на первом этаже, в одной из квартир в подполье обрушился пол.
Кроме того, по сообщениям СМИ, накануне начал проваливаться асфальт на улице Ленина в Чите. Под ним — под землей — проходит русло реки Кайдаловки. По словам очевидцев, образовавшаяся в асфальте дыра уходит прямо под фасад расположенного возле остановки торгового павильона и, судя по трещинам, грозит увеличится в размерах.
Фото: pixabay.com
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