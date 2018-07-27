Порядка 1,2 млн кв. метров жилья введут в эксплуатацию в Курганской области до 2023 года

МОСКВА , 27 июля. / ТАСС /. Порядка 1,2 млн квадрантных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию в Курганской области до 2023 года в рамках госпрограммы «Развитие жилищного строительства», которая вступает в действие с января 2019 года. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава региона Алексей Кокорин.

"С 1 января 2019 года вступает в действие новая госпрограмма Курганской области «Развитие жилищного строительства», которая будет действовать с 2019 по 2023 годы. До 2023 года в Зауралье планируется ввести в эксплуатацию около 1,2 млн квадратных метров жилья", — сказал губернатор.

По словам Кокорина, в рамках программы также запланировано ежегодно предоставлять за счет областного бюджета до 20 млн рублей в виде субсидий муниципальным образованиям на строительство объектов инженерной инфраструктуры и обустройство земельных участков для многодетных семей. «Сейчас завершено строительство сетей газоснабжения в городе Далматово , завершается строительство водопроводных сетей в Шадринске для 350 участков, предоставленных многодетным семьям», — подчеркнул глава региона.