Ещё
Порядка 1,2 млн кв. метров жилья введут в эксплуатацию в Курганской области до 2023 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кобзон находится в реанимации
Кобзон находится в реанимации

Порядка 1,2 млн кв. метров жилья введут в эксплуатацию в Курганской области до 2023 года 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Порядка 1,2 млн квадрантных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию в Курганской области до 2023 года в рамках госпрограммы «Развитие жилищного строительства», которая вступает в действие с января 2019 года. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава региона Алексей Кокорин.
"С 1 января 2019 года вступает в действие новая госпрограмма Курганской области «Развитие жилищного строительства», которая будет действовать с 2019 по 2023 годы. До 2023 года в Зауралье планируется ввести в эксплуатацию около 1,2 млн квадратных метров жилья", — сказал губернатор.
По словам Кокорина, в рамках программы также запланировано ежегодно предоставлять за счет областного бюджета до 20 млн рублей в виде субсидий муниципальным образованиям на строительство объектов инженерной инфраструктуры и обустройство земельных участков для многодетных семей. «Сейчас завершено строительство сетей газоснабжения в городе Далматово, завершается строительство водопроводных сетей в Шадринске для 350 участков, предоставленных многодетным семьям», — подчеркнул глава региона.
Президент РФ Владимир Путин ранее поручил к 2024 году увеличить объем жилищного строительства в России не менее чем до 120 млн кв. м в год, эта мера содержится в майском указе. Объем ввода жилья в России по итогам 2017 года составил около 80 млн кв. м.
ТАСС: последние новости
Госдума приняла закон о страховании средств малого бизнеса в банках Роспечать выделила 548,9 млн рублей на поддержку социально значимых проектов печатных СМИ Хуснуллин призвал "поставить точку" в строительстве апартаментов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя
В России взлетят цены на ЖКХ
В Крыму нашли ядерное оружие
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
05:40
В плоскую Землю поверили около 4 млн россиян
Общество Социология
03:44
Пенсионерка отдала несуществующему внуку 200 тыс. рублей
Криминал Происшествия
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:49
Лидера ОПГ застрелили во время вечеринки
Криминал Происшествия
00:31
Скрипаль анонсировала возвращение
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение