Порядка 1,2 млн кв. метров жилья введут в эксплуатацию в Курганской области до 2023 года 

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Порядка 1,2 млн квадрантных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию в Курганской области до 2023 года в рамках госпрограммы «Развитие жилищного строительства», которая вступает в действие с января 2019 года. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава региона Алексей Кокорин.
"С 1 января 2019 года вступает в действие новая госпрограмма Курганской области «Развитие жилищного строительства», которая будет действовать с 2019 по 2023 годы. До 2023 года в Зауралье планируется ввести в эксплуатацию около 1,2 млн квадратных метров жилья", — сказал губернатор.
По словам Кокорина, в рамках программы также запланировано ежегодно предоставлять за счет областного бюджета до 20 млн рублей в виде субсидий муниципальным образованиям на строительство объектов инженерной инфраструктуры и обустройство земельных участков для многодетных семей. «Сейчас завершено строительство сетей газоснабжения в городе Далматово, завершается строительство водопроводных сетей в Шадринске для 350 участков, предоставленных многодетным семьям», — подчеркнул глава региона.
Президент РФ Владимир Путин ранее поручил к 2024 году увеличить объем жилищного строительства в России не менее чем до 120 млн кв. м в год, эта мера содержится в майском указе. Объем ввода жилья в России по итогам 2017 года составил около 80 млн кв. м.