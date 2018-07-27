Ещё
Челябинский омбудсмен защитила жилищные права военнослужащего
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кобзон находится в реанимации
Кобзон находится в реанимации

Челябинский омбудсмен защитила жилищные права военнослужащего 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Вмешательство уполномоченной по защите прав человека в Челябинской области Маргариты Павловой помогло бывшему военнослужащему, офицеру Росгвардии бесплатно получить четырехкомнатную квартиру в Подмосковье, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
За помощью к Маргарите Павловой обратился участник контртеррористической операции в Чечне, ветеран военной службы из Войсковой части 5385, уволенный из рядов Российской Армии с выслугой 25 лет в октябре 2016 года. Почти три года мужчина и четверо членов его семьи не могли получить положенное по закону бесплатное жилье, или средства на его приобретение. Обращения ветерана к Президенту РФ, главнокомандующему Национальной гвардии и в Военную прокуратуру Челябинского гарнизона результатов не давали. Руководство части предложило офицеру отказаться от получения жилья взамен на получение субсидии, но денежных средств на получение субсидии перечислено не было. Только после деятельного вмешательства в ситуацию челябинского омбудсмена семья ветерана получила квартиру в московском поселке Щербинка.
АиФ: последние новости
Сироту катавскую защитил прокурор Челябинский предприниматель докупил остатки танкового училища Кровь на футбольном поле сдадут жители Челябинска
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя
В России взлетят цены на ЖКХ
В Крыму нашли ядерное оружие
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
05:40
В плоскую Землю поверили около 4 млн россиян
Общество Социология
03:44
Пенсионерка отдала несуществующему внуку 200 тыс. рублей
Криминал Происшествия
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
00:49
Лидера ОПГ застрелили во время вечеринки
Криминал Происшествия
00:31
Скрипаль анонсировала возвращение
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение