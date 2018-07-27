Челябинский омбудсмен защитила жилищные права военнослужащего 

Вмешательство уполномоченной по защите прав человека в Челябинской области Маргариты Павловой помогло бывшему военнослужащему, офицеру Росгвардии бесплатно получить четырехкомнатную квартиру в Подмосковье, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
За помощью к Маргарите Павловой обратился участник контртеррористической операции в Чечне, ветеран военной службы из Войсковой части 5385, уволенный из рядов Российской Армии с выслугой 25 лет в октябре 2016 года. Почти три года мужчина и четверо членов его семьи не могли получить положенное по закону бесплатное жилье, или средства на его приобретение. Обращения ветерана к Президенту РФ, главнокомандующему Национальной гвардии и в Военную прокуратуру Челябинского гарнизона результатов не давали. Руководство части предложило офицеру отказаться от получения жилья взамен на получение субсидии, но денежных средств на получение субсидии перечислено не было. Только после деятельного вмешательства в ситуацию челябинского омбудсмена семья ветерана получила квартиру в московском поселке Щербинка.