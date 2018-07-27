«Люди в отчаянии»: арамильские дольщики грозят властям голодовкой

Дольщики арамильских долгостроев отчаялись обрести долгожданные квартиры и готовы объявить голодовку — чтобы ускорить сдачу своих домов. При этом часть активистов еще надеется, что добиться желаемого можно «мирным» путем, сообщила в беседе с "Уралинформбюро" представитель инициативной группы дольщиков Наталья Перерва.

Речь идет о девяти домах в городе Арамиле и поселке Светлый Арамильского городского округа, за строительство которых в 2014 году взялась компания «Лоджик Девелопмент». Однако вскоре стройка встала. Без квартир в итоге осталось более 400 семей, многие из пострадавших граждан вынуждены были взять ипотечный кредит для покупки жилья.

В феврале 2018 года стало известно, что областные власти нашли другого инвестора, готового завершить стройку в Арамиле — группу компаний «ТЭН». Предполагалось, что в обмен застройщик получит земельный участок под бывшей больницей «Скорой помощи» в Зеленой роще. Однако договоренности так и не вышли за рамки соглашения о намерениях.

Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, часть дольщиков всерьез обсуждают вариант с голодовкой… Люди доведены до отчаяния

Как пояснила в беседе с корреспондентом агентства дольщица ЖК «Светлый, 8/3» Лариса Чиркова, власти Екатеринбурга внезапно решили отдать участок в Зеленой роще под строительство школы-лицея для одаренных детей.

Вскоре после этого губернатор региона Евгений Куйвашев на встрече с дольщиками и представителями ТЭН распорядился подобрать для застройщика другие участки. На первый взгляд, выбор довольно широк — целых пять вариантов в границах Екатеринбурга.

Но, по словам Натальи Перервы, все они либо с обременением, либо являются предметом судебных споров, либо неудобны для строительства. В частности, под одним из участков проходит русло подземной реки, которое нужно переносить, что повлечет дополнительные расходы для застройщика. В любом случае ТЭН получит компенсационный участок только после того, как достроит упомянутый ЖК, а также дом на улице Текстильщиков, 6.

Что касается других объектов «Лоджик Девелопмент», — недостроев по адресам Светлый, 12 и Рабочая, 44, — их дольщиков изначально предполагалось переселять в ЖК «Новый Свет». Однако, по словам Ларисы Чирковой, в мае 2018 года прошла информация, что «Новый Свет» достраивать не будут.

Взамен жилья дольщикам предложили денежную компенсацию в размере стоимости договора долевого участия. «А там квартиры площадью 28 квадратных метров, и суммы получатся небольшие. Часть людей в свое время вложили деньги (в строительство этих домов — прим. ред.) и, по сути, потеряли только время, поэтому они согласны на компенсацию. А есть такие, кто взял ипотеку. Они не согласны с таким навязыванием. Но областное правительство, видимо, не хочет заморачиваться и тратить время, поэтому решило пойти по простому пути», — сетует Чиркова.

Взамен жилья дольщикам предложили денежную компенсацию в размере стоимости договора долевого участия. Но часть покупателей платят ипотеку, такой вариант для них невыгоден

Из 9 домов только два — Светлый, 8/3 и Текстильщиков, 6 — находятся на данный момент в относительно высокой степени готовности. Впрочем, и на этих объектах работы сегодня замедлились, сообщила Наталя Перерва. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, часть дольщиков всерьез обсуждают вариант с голодовкой. По словам Ларисы Чирковой, люди доведены до отчаяния, хоть и понимают, что любая голодовка — серьезный ущерб для здоровья.

"Мнения разделились, но многие уже не видят иного выхода достучаться до властей, — пояснила Наталья Перерва. — Я вчера говорила с людьми и просила их не губить свое здоровье. Тем более что 7 августа у нас запланирована встреча в приемной президента".

Стоит напомнить, что история с арамильскими долгостроями вылилась не только в серию акций протеста (последняя по времени прошла на днях), но и в уголовные дела. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в апреле руководителю строительной компании «Лоджик-Девелопмент» Захару Ивачеву было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, обвиняемый «в целях извлечения выгоды для себя и других лиц привлеченные от граждан денежные средства в размере более 1,1 миллиона рублей не направил на цели строительства жилых домов в городе Арамиле и поселке Светлый Арамильского городского округа, чем причинил имущественный ущерб гражданам, нарушил их права и законные интересы на получение в собственность жилища в определенный срок».

Кроме того, в деле могут быть замешаны и муниципальные чиновники. Так, в марте в Сысертский райсуд было направлено уголовное дело в отношении бывшего замглавы Арамиля Александра Мельникова . Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере в обмен на лоббирование бизнес-интересов «Лоджик Девелопмент».

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