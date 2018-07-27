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Ипотеку признали недоступной для большинства россиян
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Ипотеку признали недоступной для большинства россиян 

dom.lenta.ru 27 июля 2018
Фото: РИА Новости
Несмотря на снижение процентных ставок по ипотеке, 80 процентов россиян не имеют возможности воспользоваться этим инструментом для покупки жилья. Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на экономиста, директора Института проблем глобализации Михаила Делягина.
В целом, ипотечное кредитование в России расширяется, а ставки становятся более доступными, отметил эксперт.
«Это уже не тот ужас, который был пять-шесть лет назад, но нужно понимать две фундаментальные вещи, — сказал Делягин. — Во-первых, повышение доступности ипотечного кредитования сочетается с абсолютной нищетой огромной массы людей. [Ипотечное кредитование] стало более доступно для среднего класса, но по-прежнему недоступно для 80 процентов населения».
Ранее Центробанк России выразил озабоченность распространением среди россиян практики брать потребительский кредит на первоначальный взнос по ипотеке.
«Мы видим взрывной рост ипотеки и взрывной рост необеспеченных потребительских ссуд. Если эти два элемента совместить, то это потенциал для накопления существенных рисков», — подчеркнул зампред ЦБ Василий Поздышев.
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