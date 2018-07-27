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В мэрии Екатеринбурга рассказали, какие дома попадут под реновацию
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В мэрии Екатеринбурга рассказали, какие дома попадут под реновацию 

АиФ Урал 50 минут назад
Фото: АиФ Урал
В мэрии Екатеринбурга рассказали о том, какие дома уральской столицы планируется подвергнуть реновации. Власти нацелены сделать город компактным, об этом сообщает в пятницу, 27 июля, «АиФ-Урал».
Компактность станет базовым принципом стратегического плана развития Екатеринбурга, об этом заявил замглавы мэрии уральской столицы по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев в эфире телеканала АТН. По его словам, сейчас жилищный фонд города составляет больше 37 млн кв метров. При этом около 800 тыс. кв метров или 2,5% жилья изношены почти на 75% — сюда относятся и многоквартники, и частный сектор, построенный еще в 30-50 года прошлого века. «Реновация — основной принцип развития Екатеринбурга. Мы в приоритетном порядке рассматриваем такие дома для обновления жилого фонда», — сообщил Алексей Белышев.
Отметим, реновация предусматривает снос старых построек, освобождение территории и строительство на ней новых домов.
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