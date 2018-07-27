За мошенничества с маткапиталом на 13 миллионов рублей в Зауралье осудили жителя Челябинской области

Преступники действовали с 2010 по 2013 год и успели обмануть более 60 человек Курганский городской суд признал 37-летнего жителя Челябинской области виновным в 40 преступлениях, связанных с мошенничеством. В течение трех лет он был в составе организованной преступной группы (остальные члены еще ждут своего приговора). Вместе компаньоны похищали деньги на материнский капитал из бюджета России . Они напечатали в газете объявление о том, что выдают ссуды под маткапитал и всем заинтересовавшимся жителям предлагали заключить фиктивные сделки. Займы выдавали подконтрольные преступникам фирмы, после чего для мам искали жильё и оформляли фиктивные договоры купли-продажи на покупку домов и квартир. — Далее, обманывая держателей сертификатов, он сообщал гражданам о необходимости обращения в Пенсионный фонд РФ с заявлением направить материнский капитал на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным мнимым договорам займа, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры . Когда деньги приходили на подконтрольные мошенникам счета, потерпевших убеждали продать им жильё и возвращали им лишь часть суммы, положенной по закону. На территории Курганской, Тюменской, Свердловской, Челябинской областей группировка обманула более 60 человек. Житель Челябинска , который оказался на скамье подсудимых, признал вину и дал показания на других соучастников преступной группы. Ему назначено четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима