За мошенничества с маткапиталом на 13 миллионов рублей в Зауралье осудили жителя Челябинской области 

Преступники действовали с 2010 по 2013 год и успели обмануть более 60 человек
Курганский городской суд признал 37-летнего жителя Челябинской области виновным в 40 преступлениях, связанных с мошенничеством. В течение трех лет он был в составе организованной преступной группы (остальные члены еще ждут своего приговора). Вместе компаньоны похищали деньги на материнский капитал из бюджета России. Они напечатали в газете объявление о том, что выдают ссуды под маткапитал и всем заинтересовавшимся жителям предлагали заключить фиктивные сделки. Займы выдавали подконтрольные преступникам фирмы, после чего для мам искали жильё и оформляли фиктивные договоры купли-продажи на покупку домов и квартир.
— Далее, обманывая держателей сертификатов, он сообщал гражданам о необходимости обращения в Пенсионный фонд РФ с заявлением направить материнский капитал на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным мнимым договорам займа, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Когда деньги приходили на подконтрольные мошенникам счета, потерпевших убеждали продать им жильё и возвращали им лишь часть суммы, положенной по закону.
На территории Курганской, Тюменской, Свердловской, Челябинской областей группировка обманула более 60 человек. Житель Челябинска, который оказался на скамье подсудимых, признал вину и дал показания на других соучастников преступной группы.
Ему назначено четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.