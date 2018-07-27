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Минстрой предложил упростить порядок перевода садовых домов в жилые
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Минстрой предложил упростить порядок перевода садовых домов в жилые 

Парламентская газета 50 минут назад
Фото: Парламентская газета
Минстрой предложил упростить порядок перевода садовых домов в жилые, ведомство подготовило соответствующий проект постановления Правительства, пишет газета «Известия».
Согласно документу, органы местного самоуправления смогут признавать садовый дом жилым и, наоборот, по упрощённой схеме на основании заключения по обследованию технического состояния объекта.
Отмечается, что за последние 25 лет многие садовые товарищества превратились в коттеджные посёлки, в которых люди живут круглый год. Однако сейчас запрещена регистрация в таких домах по постоянному или временному месту жительства, получить прописку можно только через суд.
Ранее сообщалось, что владельцы индивидуальных жилых домов вскоре могут получить возможность выбрать поставщиков коммунальных и прочих услуг. Им предложат несколько вариантов управления. В дальнейшем чёткие правила взаимодействия с ЖКХ граждане продумают ещё на стадии строительства.
На выбор у жильцов будет три возможных способа. Управление такими домами будет осуществляться тремя способами — непосредственно, если количество помещений в таком дома не превышает 30, товариществом собственников жилья или управляющей организацией. Решение о выборе способа управления примут жильцы.
Законопроектом также предусматривается установление порядка определения общего имущества в малоэтажном жилом комплексе и правила по его содержанию. В рамках этого вводится новый документ — правила создания и эксплуатации малоэтажного жилого комплекса.
Также стало известно, что в России установят единые правила строительства объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), жилых и садовых домов. Предписано, что это «отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более 20 метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования.
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