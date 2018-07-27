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Минстрой: эскроу-счета на стоимость жилья не повлияют
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Минстрой: эскроу-счета на стоимость жилья не повлияют 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: Вести.Ru
«Нас часто спрашивали, сколько стоит банковское сопровождение и сколько будут стоить счета эскроу. Каждый расчетный счет в месяц обслуживания банковского сопровождения стоит 5 тысяч рублей. Я думаю, что это погрешность в стоимости квадратного метра квартиры», — приводит его слова РИА Новости.
Между тем, представитель группы компаний ПИК заявил на совещании, что с переходом на новые правила строительства застройщики не смогут продолжать взятые на себя обязательства по достройке проблемных объектов и предложил внести в закон изменения. Речь идет о практике, когда крупные застройщики осуществляют достройку проблемных объектов в рамках соглашений с регионами.
Глава Минстроя Владимир Якушев ответил, что ведомство категорически против подобной достройки объектов. Он подчеркнул, что субъекты РФ должны обеспечить «необходимое фрондирование и ту волну прибыли», которая позволит достроить объекты.
"За счет новых дольщиков мы достраивать их вам не позволим", — заявил Якушев.
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