Двухлетний мальчик в Подмосковье выпал из окна 16-го этажа

«Когда взрослые не видели, он залез на кухонный стол, оттуда на подоконник, после чего выпал в раму приоткрытого окна квартиры, расположенной на 16-м этаже», — сообщили в Следственном комитете.

Ребенок двух лет погиб в подмосковном городе Химки после падения из окна квартиры, расположенной на 16-м этаже. Об этом сообщили в ГСУ СК РФпо Московской области.

По данным следственного управления, двухлетний мальчик находился в гостях у родственников.

«Когда взрослые не видели, он залез на кухонный стол, оттуда на подоконник, после чего выпал в раму приоткрытого окна квартиры, расположенной на 16-м этаже», — говорится в сообщении СК РФ по региону.

В данный момент на месте трагедии работают следователи, они выясняют все обстоятельства случившегося. После проверок будет принято процессуальное решение.