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Двухлетний мальчик в Подмосковье выпал из окна 16-го этажа
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Двухлетний мальчик в Подмосковье выпал из окна 16-го этажа 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
«Когда взрослые не видели, он залез на кухонный стол, оттуда на подоконник, после чего выпал в раму приоткрытого окна квартиры, расположенной на 16-м этаже», — сообщили в Следственном комитете.
Ребенок двух лет погиб в подмосковном городе Химки после падения из окна квартиры, расположенной на 16-м этаже. Об этом сообщили в ГСУ СК РФпо Московской области.
По данным следственного управления, двухлетний мальчик находился в гостях у родственников.
«Когда взрослые не видели, он залез на кухонный стол, оттуда на подоконник, после чего выпал в раму приоткрытого окна квартиры, расположенной на 16-м этаже», — говорится в сообщении СК РФ по региону.
В данный момент на месте трагедии работают следователи, они выясняют все обстоятельства случившегося. После проверок будет принято процессуальное решение.
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