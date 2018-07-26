Жильцы «заштопанного» дома на улице Невской в Волгограде мечтают от спокойной жизни

Въехать в отремонтированные и не содрогаться по утрам от постороннего шума мечтают жильцы дома № 2 на улице Невской в Волгограде . В начале июля здесь стартовал финишный этап капремонта. Хозяевам квартир пришлось на время переселиться на дачи или к родственникам, а в их жилищах сейчас трудятся бригады рабочих. Сам дом изнутри больше напоминает лоскутное одеяло, роль стежков на котором выполняют металлические стяжки.

В квартирах волгоградцев сейчас за главных строители

Третью неделю подряд на Невской, 2 рабочие решают «внутренние проблемы». Сделав укрепление металлической стяжкой на фасаде здания, ремонтники затеялись с ремонтом квартир. Для этого хозяевам пришлось на время снова покинуть свои жилища, оставив ремонтникам голые стены.

Хозяева квартиры на третьем этаже всё же согласились впустить рабочих

— Сейчас кто на даче, кто на время отпуска из города уехал и это нам на руку, — рассказывает представитель подрядной компании «Главстройинвест» Михаил Старов . — По плану мы должны сделать ремонт со второго по пятый этаж. Сейчас работаем на четвёртом. Должны закончить до 10 сентября. Но это зависит от того, как охотно будут идти нам навстречу владельцы квартиры. Сейчас мы ведем переговоры с хозяином 24-ой. После укрепления стен предусмотрен ремонт в 16 квартирах. Этот этап будет отдельно решаться с департаментом ЖКХ и ТЭК Волгограда.

Михаил Старов планирует закончить работы к 10 сентября

Кирпичи дома на Невской можно легко сковыриваются ногтем. Может быть, это нормально

13 июня в квартиры на Невской, 2 вернулся газ. Это события ждали все жильцы углового дома. Но дождались в итоге не все.

— В нашем подъезде жил 86-летний мужчина, — рассказал местный житель Сергей Ганюшкин. — Постоянно твердил, что скоро газ обещают дать, все ждал этого. Но не успел. Умер старик. Предлагали ему переселиться в общежитие в Дзержинском районе на Шекснинской. Но как ему было покинуть родные стены? Мне тоже деваться некуда, я не могу никуда из своей однокомнатной квартиры переехать. Родственников у меня нет. Как вывозить вещи, тоже не представляю. Я не против ремонта, вот только как это всё организовать?

Сергей Ганюшкин пока не знает, куда деться самому и определить все свои вещи, пока у него будет ремонт

Предприимчивые волгоградцы квартиры в «заштопанном» доме сдают квартирантам

Квартиры в угловом подъезде, которые год назад покинули хозяева, снова заселены. Одну из них на третьем этаже даже сдали квартиранту.

— Я всего неделю тут живу, — говорит Дмитрий Махин . — Стараюсь относиться с происходящему с пониманием, но ремонтники начинают шуметь с самого утра. Порой задерживаются до ночи. На ступеньках маячки установили. По ним реально ходить страшно. А так электричество и газ есть, жить можно.

Дмитрий Махин живёт в аварийной квартире всего неделю

Ступеньки, по которым страшно ходить

На лестничном пролёте установлены маячки

Жильцы признаются, что с лета прошлого года устали от натиска представителей различных инстанций и мечтают о спокойной жизни. Волгоградцы утверждают, что хозяева квартир по-прежнему разбиты на два лагеря. Стянуть рушащийся дом металлическими стяжками рабочим не разрешили волгоградцы из первого и третьего подъездов. Недавно суд обязал людей все-таки открыть двери строителям.

Сейчас работы идут на третьем этаже

Рабочие трудятся параллельно в трёх квартирах

Стяжки, удерживающие стены, повсюду

Не все жильцы охотно пустили ремонтников в свои квартиры

Всего полтора месяца осталось до конца капремонта

Вдоль трёх подъездов стяжки протянули и с внешней стороны