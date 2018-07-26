Саранские дольщики потребовали взять на контроль дом-долгострой

Переезд откладывается

…Над недостроенной многоэтажкой на Севастопольской, 55, застыл башенный кран с неподвижно нависшей стрелой.

— Вон там, на десятом этаже, — наша квартира, — показывает на пустые проемы окон Светлана Примак. — Возведено 13 этажей, осталось немного: последний и техэтаж, крыша и коммуникации. Но от этого не легче…

Светлана с супругом Иваном и двумя детьми живут в маленькой «хрущевке» на юго-западе Саранска . Когда старшая дочка стала школьницей, на доставшихся в наследство «квадратах» стало тесновато, и семья решила обзавестись новым просторным жильем.

— В октябре 2015 года мы заключили договор с компанией «Управление строительства», — рассказывает собеседница. — В трехкомнатную квартиру стоимостью 42 тысячи рублей за квадратный метр вложили около 3,4 миллиона рублей: свои сбережения, материнский капитал, полученный за рождение младшего сынишки, плюс ипотечный кредит на сумму около двух миллионов рублей. Выплачивать нам его до 2030 года, ежемесячный платеж — 18 тысяч.

Восемь тысяч рублей из этой суммы возвращается семье в виде компенсации — в республике действует программа льготной ипотеки под пять процентов годовых: кредитная ставка выше этого уровня возмещается региональным бюджетом. Справить новоселье молодые супруги рассчитывали уже через год с небольшим — в договоре было прописано, что объект будет сдан в третьем квартале 2016-го. Поэтому дочку устроили в школу рядом с возводимой новостройкой: родители думали, что возить ее на занятия из другого района города придется недолго. Однако спустя некоторое время сроки завершения строительства были перенесены, а потом это повторилось вновь и вновь…

Последние извещения от подрядчика об очередном переносе сроков дольщики получили в мае — на сей раз уже с обещанием сдать дом в четвертом квартале текущего года. То, что это заведомо нереально, понимают все участники стихийного собрания на опустевшей стройке.

— Если бы наш дом сдали хотя бы через год, я была бы самым счастливым человеком. Но уже не верю в это, — грустно шутит молодая женщина, представившаяся Еленой. — Ой, только не пишите мою фамилию — я юрист, мне стыдно, что оказалась в такой ситуации. В проект долевого строительства на Севастопольской вступила в числе первых — в декабре 2014 года. Решила купить здесь две квартиры — двухкомнатную себе и «однушку» маме. Внесли 4,2 миллиона рублей вместе с маткапиталом. Думали, будем жить в одном доме. У меня двое детей, все эти годы мы вынуждены ютиться на съемной квартире, выкладывая ежемесячно за жилье 13 тысяч рублей. За это время сын уже вырос, дочка, которой было три годика, скоро пойдет в школу, а конца стройке так и не видно.

По словам Елены, в качестве компенсации застройщик предложил ей… доплатить еще денег и приобрести квартиру большей площади со скидкой — часть суммы обещают списать в качестве неустойки. Однако гарантий, что сроки сдачи жилья не отодвинут в очередной раз — никаких.

Помешал чемпионат?

Татьяна и Шамиль Деваевы тоже вложили в будущую «однушку» материнский капитал.

— С тех пор три года письма пишем во все инстанции, — рассказывают супруги. — Но раньше здесь хотя бы какое-то движение наблюдалось, а сейчас вообще ничего не делается. За ходом стройки постоянно следим — в последний раз работа велась еще весной. Потом закончился материал и все встало. Так каменщик сказал, который здесь работал. Строители говорят, что организация близка к банкротству — счета арестованы. А значит, подавать в суд нет смысла — деньги нам все равно не вернут…

Вечные вопросы «что делать?» и «кто виноват?» дольщики хотели бы задать на встрече представителям фирмы-застройщика, однако противоположная сторона от общения старается уклониться. Когда «РГ» обратилась за разъяснениями в офис компании, там предпочли занять глухую оборону. В приемной ответили, что исполняющий обязанности генерального директора Александр Тимофеев находится на больничном. Никто из сотрудников комментировать ситуацию с долгостроем не пожелал.

В письменных ответах на обращения дольщиков руководство компании ссылается на то, что завершить возведение дома на Севастопольской в срок помешал… чемпионат мира по футболу.

"На темпы строительства негативно сказывается падения спроса населения на приобретение объектов недвижимости и активное участие генерального подрядчика в подготовке к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу: на сегодняшний день первоочередной задачей региона и ведущих строительных предприятий

является создание условий для проведения Чемпионата на высоком международном уровне, выполнение обязательств перед ФИФА, достойное представление Республики Мордовия , в связи с чем большинство рабочей силы и техники направлено на строительство объектов к указанному Чемпионату", — говорится в письме за подписью Александра Тимофеева от 20 июня (стиль и орфография сохранены. — Прим. ред.).

Напомним, что на тот момент возведение всех объектов мундиаля в регионе уже было завершено и город успел благополучно принять несколько матчей.

В долгах и без страховки

Как выяснилось, информация о серьезных финансовых проблемах компании-застройщика — не просто слухи. В банке данных Управления Федеральной службы судебных приставов фирма значится должником по 37 исполнительным производствам на десятки миллионов рублей. Только за период с первого по 19 июля текущего года Арбитражный суд РМ рассмотрел еще десять исков о взыскании со строительной организации значительных сумм.

Ситуация усугубляется еще и тем, что фирма, с которой были заключены договоры по страхованию финансовых рисков участников долевого строительства, прекратила свое существование еще в 2016 году.

— Заключать новые договоры должен был застройщик — это его зона ответственности. Мы со своей стороны страхуемся на случай смерти и потери работоспособности, а строительная организация — на случай возможного банкротства. Теперь, если фирма заявит о своей несостоятельности, мы не можем рассчитывать даже на получение страховки, — говорит представитель инициативной группы дольщиков Александр Кирдяпкин.

Объект проблемным не признан

Заключить новый договор страхования компании было предписано еще в прошлом году — после проверки, проведенной республиканским минстроем в ответ на коллективные обращения дольщиков в региональные и федеральные ведомства. Правда, фактов нецелевого использования собранных с людей денег тогда выявлено не было. «Общая сумма денежных средств, привлеченных от участников долевого строительства, — 309 913,24 тысячи рублей, использовано застройщиком на создание многоквартирного дома — 331 412,49 тысячи рублей», — отмечалось в отчете по итогам проверки.

Часть собственников квартир в «проклятой» многоэтажке видят выход в замене застройщика. Но сами дольщики сделать этого не могут. В последнем ответе на их обращение, полученном в июне за подписью первого заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ Сергея Пронькина, отмечается, что «строительство дома продолжается» и «основания для признания объекта проблемным отсутствуют».

Местные власти пока предпочитают в ситуацию с долгостроем не вмешиваться

— Нам отвечают, что в Мордовии нет обманутых дольщиков. Все, что нам предлагают, — обращаться в суд, расторгать договоры, подавать иски на выплату неустойки. Но какой смысл судиться, если у застройщика нет денег? Даже при банкротстве мы перейдем лишь в четвертую очередь кредиторов, — констатирует Александр Кирдяпкин.

На момент сдачи номера в печать ответа на свой запрос из регионального минстроя «РГ» не получила.

Устав от неопределенности, некоторые участники собрания заявляли о готовности пойти на радикальные меры: «Мы уже не знаем, что делать, чтобы на нашу ситуацию наконец обратили внимание: выйти на митинг? Объявить голодовку?..».

Однако большинство не потеряло надежду на то, что власти помогут. Дольщики направили письмо главе РМ с просьбой взять вопрос завершения строительства дома под контроль.

"РГ" будет следить за развитием ситуации.