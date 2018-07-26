В Хакасии появится «Молодежная ипотека»

Как рассказали «РГ» в правительстве региона, программа под брендом «Молодежная ипотека» — логическое продолжение работы по выделению молодым семьям и специалистам бесплатной земли под строительство жилья, которое Верховный Совет Хакасии узаконил еще в 2013-м. В городах размер участков составляет от 10 до 15 соток, в сельской местности — от 15 до 20.

Главное требование — возраст участника программы не должен превышать 35 лет За эти годы вожделенные наделы получили уже более десяти тысяч льготников, причем едва ли половина из них — молодежь. Однако, как выяснилось, у многих дома так и не выросли — молодые хозяева попросту не располагают необходимыми средствами. Отсутствие стартового капитала на первоначальный взнос не позволяет им и ипотеку оформить.

Программа господдержки призвана снять проблему кредитования. Ее условия сейчас разрабатывает специальная группа, в состав которой вошли представители минфина , госкомитета по делам молодежи республики, банков, строительных фирм и работодателей. При этом потенциальным заемщикам обещано, что и их мнение непременно учтут.

Предполагается, что «Молодежная ипотека» будет действовать пять лет — с 2019-го по 2023 год. Воспользоваться выгодным предложением смогут не только жители республики, ставшие обладателями бесплатной земли, но и те, кто купил участок или получил его иным способом. Главное требование — возраст участника программы не должен превышать 35 лет.

— Мы предусмотрели социальную выплату. Пока это 10 процентов от первоначального взноса, но, возможно, будет и больше, — отметила министр финансов Хакасии Ирина Войнова. — Из республиканского бюджета на эти цели планируется выделить около 300 миллионов рублей. Если программа окажется востребованной, сумму увеличат.