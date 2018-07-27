Воробьев считает, что новый закон о долевом строительстве закроет тему обманутых дольщиков

КРАСНОГОРСК / Московская область /, 27 июля. / ТАСС /. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приветствует ужесточение законодательства в сфере долевого строительства. Это позволит окончательно закрыть тему обманутых дольщиков, заявил он в ходе II Всероссийского совещания «Новеллы законодательства о долевом строительстве».

"Московская область — исторически самый проблемный регион по обманутым дольщикам. Ужесточение в сфере многоэтажного строительства мы поддерживаем… Я очень надеюсь, что это ужесточение позволит нам раз и навсегда закрыть тему появления новых обманутых дольщиков", — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что в региональном минстрое для администрирования строительных компаний работает целое подразделение, чтобы контролировать соблюдение требований законодательства и договоров с дольщиками.