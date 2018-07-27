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Воробьев считает, что новый закон о долевом строительстве закроет тему обманутых дольщиков
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Воробьев считает, что новый закон о долевом строительстве закроет тему обманутых дольщиков 

ТАСС 55 минут назад
Фото: ТАСС
КРАСНОГОРСК /Московская область/, 27 июля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев приветствует ужесточение законодательства в сфере долевого строительства. Это позволит окончательно закрыть тему обманутых дольщиков, заявил он в ходе II Всероссийского совещания «Новеллы законодательства о долевом строительстве».
"Московская область — исторически самый проблемный регион по обманутым дольщикам. Ужесточение в сфере многоэтажного строительства мы поддерживаем… Я очень надеюсь, что это ужесточение позволит нам раз и навсегда закрыть тему появления новых обманутых дольщиков", — сказал Воробьев.
Губернатор отметил, что в региональном минстрое для администрирования строительных компаний работает целое подразделение, чтобы контролировать соблюдение требований законодательства и договоров с дольщиками.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание новой системы финансирования жилищного строительства, который должен усилить защиту прав дольщиков. Среди прочих мер, закон предусматривает, что с 1 июля 2018 года банковское сопровождение становится обязательным по всем строительным проектам, где привлечены средства дольщиков. Застройщики должны открыть специальные счета в уполномоченных правительством банках до 30 сентября 2018 года. Отдельный счет открывается на каждое разрешение на строительство. В случае отсутствия таким счетов к указанному сроку, застройщики лишатся права привлекать средства участников долевого строительства, следует из норм законодательства.
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