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Власти Подмосковья потратили на решение проблем обманутых дольщиков 50 млрд рублей за 5 лет
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Власти Подмосковья потратили на решение проблем обманутых дольщиков 50 млрд рублей за 5 лет 

Rambler News Service 8 часов назад
Фото: MosDay.ru
Подмосковные власти потратили на решение проблем около 20 тыс. обманутых дольщиков 50 млрд руб. в течение пяти лет, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе Всероссийского совещания «Новеллы законодательства о долевом строительстве».
«За последние пять лет нам удалось решить проблему 20 тыс. дольщиков, стоило это нам 50 млрд руб. Сейчас у нас следующая стадия — 8 тыс. дольщиков, которые тоже требуют вернуть им квартиры», — цитирует Воробьева РИАМО.
По его словам, ужесточение законодательства в этой области позволит избежать появления новых обманутых дольщиков в будущем.
«Я очень надеюсь, что ужесточение позволит нам раз и навсегда закрыть тему появления новых обманутых дольщиков, потому что сегодня, к сожалению, целые подразделения в нашем Минстрое занимаются тем, что администрируют работу строительных компаний, чтобы они соблюдали требования закона и договоров», — добавил губернатор.
Ранее зампред правительства Подмосковья Максим Фомин рассказал, что до конца текущего года 5 тыс. обманутых подмосковных дольщиков получат ключи от квартир.
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