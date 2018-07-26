Число учащихся во вторую смену школьников в Подмосковье снизилось с 70 тыс. до 51 тыс. 

С момента старта программы по ликвидации второй смены в Московской области количество таких школьников в регионе снизилось с 70 тыс. до 51 тыс. Об этом в эфире канала «360 Подмосковье» губернатору области Андрею Воробьеву сообщила министр образования Подмосковья Марина Захарова.
«Когда мы приступали к этой программе, более 70 тыс. детей в Московской области обучались во вторую смену. Сегодня этот процент снизился — 51 тыс. детей обучаются во вторую смену», — сказала М. Захарова.
Она уточнила, что на сегодняшней день в «красной зоне» по решению этой проблемы находятся Ивантеевка, Шатура, Серпухов и Воскресенский район.
«Всего в государственной программе у нас сегодня 195 школ, которые должны быть построены в рамках ликвидации второй смены в Московской области», — пояснила министр.