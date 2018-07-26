Элитная недвижимость Латвии: примеры, цены, тенденции

Разный подход: что такое элитная квартира в Латвии

Сингапуре, В каждой стране или крупных городах мира имеются собственные финансовые рамки для позиционирования квартирной недвижимости как эксклюзивной. В одних, как, допустим, в Нью-Йорке Монако или Лондоне к сонму избранных относятся предложения с ценами во многие десятки, а иногда и сотни миллионов долларов или евро. В других — таких как Мадрид , Берлин, Рим Стокгольм или Вена — ярчайшим для рынка событием становятся продажи апартаментов за десять или пару десятков миллионов евро.

В Латвии в глобальном плане все значительно скромнее. Нижняя планка принадлежности к элитному квартирному сегменту обычно определяется миллионом евро. И таких объектов в Риге Юрмале , если учитывать и строящиеся новые комплексы, сейчас насчитывается не более ста. Правда, опыт последнего десятилетия показывает, что не все претенденты на неофициальное звание фигуранта дорогого квартирного сегмента Латвии впоследствии продаются по заявленному прейскуранту.

В Латвии элитными можно назвать квартиры от миллиона евро. И таких объектов не более 100.

В базе Cenu Banka в прошлом году в Латвии были только три записи о сделках с квартирами дороже миллиона евро. Зато первая половина 2018 года прошла более продуктивно. Согласно обобщенной журналом м2 и порталом varianti.lv информации, из баз данных и непосредственно от посредников и застройщиков за полгода с квартирами и апартаментами проведено уже пять сделок-миллионников.

Одна из них, кстати, с квартирой, которую в былые годы мы упоминали среди самых дорогих — на ул. Алберта, 4. Вместе со всей внутренней обстановкой она была заявлена за 1,8 млн евро. Еще две продажи пришлись на новый столичный жилой комплекс River Breeze Residence, что на ул. Кугю, 28.

И этим дело не ограничилось. В момент подготовки статьи в этой новостройке готовилась процедура покупки-продажи еще двух столь же дорогих квартир. Одна из которых, по словам представителей компании ProKapital (заказчиков проекта), — пентхаус на верхнем, седьмом, этаже, с видом на Старый город. Сделка с ним будет занесена в Земельную книгу нынешним летом с ценой, превышающей 1,5 млн евро.

ТОП-5 элитных квартир Латвии

Безусловно, на рынке присутствуют и другие варианты эксклюзивного жилья, достойного быть представленным в нашем топе. И не только от частных лиц. Один из таких примеров — апартаменты в находящемся на стадии отделки рижском высотном комплексе Z-Towers.

По собственной информации журнала и портала varianti.lv, для его жилой башни разработан ценовой прейскурант (как на аренду, так и на продажу) на все апартаменты вплоть до 29-го этажа. Самая высокая из имеющихся в нем цен превышает 3 млн евро за жилые помещения без отделки. В этом комплексе есть еще и пентхаус на 30-м этаже, должно быть, с высокой, но закрытой для широкой публики ценой. Данная недвижимость вскоре обещает стать самой дорогой квартирной собственностью Латвии. Но вся информация о ней неофициальная.

«Наша политика продаж, как минимум пока, не предусматривает публикации ценовой информации», — такой комментарий журнал и портал varianti.lv получили от отдела маркетинга компании AS Towers Construction Management, владеющей комплексом Z-Towers.

В связи с вышеизложенным в наш «Топ-5» вошли только те объекты, информацию о которых мы нашли в открытых интернет-ресурсах или которую нам предоставили сами застройщики и специалисты рынка.

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№1 — пентхаус в клубном проекте Villa Milia в Юрмале

Новым и грациозно забравшимся на первое место участником «Топ 2018 года» стал пентхаус в строящемся в дюнной зоне Юрмалы клубном проекте Villa Milia, что на проспекте Дзинтару. Полностью готов он должен быть до конца 2018 года. Жилая недвижимость, о которой идет речь, располагается на морской стороне, на третьем, верхнем, этаже дома и включает в себя более 400 кв. м жилой площади и не менее просторную террасу, с которой открываются виды на водную гладь Рижского залива. Будущий владелец получит в свое распоряжение просторную гостиную со столовой, четыре большие спальни с собственными ванными комнатами, рабочий кабинет, гардеробную, комнату для отдыха и подсобные помещения. Высота потолков внутри помещений составит 3,6 метра. Заявленная стоимость этих, самых дорогих на данный момент апартаментов Латвии, близка к 6 млн евро.

№2 — квартира в отремонтированном доме в Старой Риге на ул. Грециниеку

На второй позиции рейтинга жилья для состоятельных покупателей оказался еще один новичок — квартира в недавно полностью отремонтированном историческом доме в Старой Риге, на ул. Грециниеку, 26. Двухуровневая, она располагается на верхних — четвертом и пятом — этажах дома XVIII века. Общая площадь этого элитного предложения — 389 кв. м. На ее первом уровне разместились прихожая, жилая зона, объединенная с кухней и столовой, встроенный бар, помещения для отдыха, кабинет, гостевой санузел и ванная комната, а также две внешние террасы. Этажом выше — спа-зона с баней, массажными душами и ванной. На этом же уровне две спальни, каждая из которых имеет собственную ванную комнату. Возможность сервировки стола на втором этаже в этой квартире облегчает лифт, смонтированный внутри помещений. Полностью оснащенная, то есть с меблировкой, беспроводной акустической системой Bang & Olufsen, профессиональной кухней Gaggenau и предметами интерьера, эта недвижимость предлагается дороже 3,5 млн евро.

№3 — 600-метровая квартира в Риге на ул. Пумпуру

Третье место за квартирой на ул. Пумпуру, 5. В предыдущие годы она неизменно фигурировала в нашей первой пятерке, но с более высокой ценой в 4 млн евро. Сейчас предложение откорректировано под реалии рынка — до 3,5 млн евро. Просторная квартира, которая занимает 600 кв. м, привлекает своим декором, большой гостиной с 10-метровым потолком, отдельным каминным залом, четырьмя спальнями, бильярдной и библиотекой. Имеются в ней также и личный кабинет с дубовой отделкой, сауна и полноценная столовая.

№4-5: два предложения с одинаковой ценой

Одно из них — пентхаус в Villa Dietrich юрмальского проекта LEGEND., расположенного на проспекте Булдуру, 17. Комплекс LEGEND. является постоянным поставщиком новостей о самых дорогих сделках с квартирами. Он знаменит тем, что располагается в 100 метрах от моря, имеет свой спа-центр с бассейном, а также частный пляж. А его консьерж-сервис оценивается как самый высокий по качеству предоставляемых услуг в нашей стране.

Пентхаус проекта LEGEND общей площадью 371 кв. м, из которых 143,3 кв. м — террасы. Он включает в себя просторную гостиную, объединенную со столовой, отдельную кухню, три спальни, три ванные комнаты и гостевой туалет, рабочий кабинет, гардеробную и хозяйственные помещения. Эта жилая недвижимость доступна для покупки за 2,7 млн евро.

Те же 2,7 млн евро просят и за респектабельную столичную квартиру в реновированном историческим доме постройки 1906 года на ул. Ю. Алунана, 2а. Площадь этой выдержанной в классическом стиле недвижимости составляет 388 кв. м, и она располагается на четвертом этаже. Квартира включает в себя семь полностью меблированных комнат и два балкона. В состав этого имущества входят также расположенные на первом этаже помещения, в которых обустроены гараж на несколько машин, бильярдная и отдельные комнаты для хозяйственных нужд.

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Тренды рынка элитной недвижимости Латвии

Илзе Мазуренко, совладелица компании Baltic Sotheby's International Realty:

— Интерес к сегменту самых дорогих квартир и апартаментов Латвии есть, но клиенты довольно продолжительное время раздумывают над принятием решения. Сделки происходят тихо и закрыто, никто их сильно не афиширует.

Местные предпочитают рассматривать жилые объекты с ценой до 2 млн евро, а вот нерезиденты интересуются и более дорогими предложениями. Сдерживающим фактором становится ситуация в латвийской банковской отрасли с изменившимися в ней правилами игры в отношении к нерезидентам. Для проведения сделок иностранным клиентам приходится решать вопросы как с открытием счета, так и предоставлением бумаг о легальности происхождения своих средств. Это требует определенных усилий и работы.

Сделки с элитной недвижимостью проходят тихо, никто их не офиширует.

Рынок эксклюзивного жилья Латвии всегда был нишевым, таким он и остался. Из нерезидентов на нем покупают только те, кто имеет какую-то эмоциональную или бизнес-связь с Латвией. Нет такого, что впервые попадающие в нашу страну сразу отправляются прицениваться к самым дорогим квартирным предложениям.

Большинство латвийского квартирного эксклюзива представлено на рынке не первый год. Отношение их владельцев к ситуации разное. Если и поднимаем тему корректировки цен, то больше с теми, кто предлагает свои квартиры и апартаменты за миллион-полтора. Если дороже, то картина складывается несколько иначе. Иногда бессмысленно корректировать цену, если ваше предложение уникально и второго такого просто нет.

И другой момент: если за квартиру просят свыше 2,5 млн евро, а реальный спрос на нее ниже полутора миллионов, то, сбросив пару-тройку сотен тысяч евро, покупателя все равно не получите.

Работать по ценообразованию на объекте легче, когда собственник четко обозначает желаемый срок реализации своей собственности: полгода или год. Однако же большая часть продавцов смотрит на ситуацию спокойно и никуда не спешит.

Если квартира стоит больше 2,5 млн, скидывать с цены пару-тройку сотен тысяч бессмысленно.

Тем не менее специалисты Baltic Sotheby's International Realty стараются четыре-пять раз в год контактировать с владельцами самой люксовой недвижимости Латвии, чтобы обменяться с ними мнением о ситуации на рынке и актуальных ценах.

Если год назад в базе данных нашей компании значились порядка 80 квартир, за которые просили свыше миллиона евро, то сейчас это количество немного уменьшилось. Просто владельцы временно вывели свои объекты из продажи.

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Ирина Алазова, руководитель компании Mercury Group Estate:

— Квартиры люкс-класса, являющиеся самыми дорогими в стране, не зависят от состояния рынка. На них покупатель может прийти и в кризис, и в годы бурного подъема. И если в целом на рынке наблюдается рост цен и количества сделок, то это не означает, что за миллионными объектами автоматически выстроится очередь.

Эти объекты — товар штучный, и ему приходится ждать своего клиента. Часто — годами, что для такой недвижимости не является каким-то критическим показателем. Для этого сегмента нормальная практика, когда объект продается и через 3-4 года после своего первого появления в предложении. Бывают и большие сроки экспозиции.

Ведь как сам этот товар — единичный, так и покупатель на него. У человека должны быть веские причины, чтобы вложить свой миллион или более того именно в Ригу, а не куда-то в другое место. И ему почти всегда требуется компромисс с продавцом по цене.

Элитная квартира может ждать покупателя 3-4 года. И это нормально

В сделке с люксовой жилой недвижимостью важно, чтобы и покупатель, и продавец находились, так сказать, на одной волне. Обе стороны сделки — люди состоявшиеся, не испытывающие нужды в финансовых средствах, со своим четким мировоззрением. И если мировоззрение совпадает, то продажа — происходит.

По моим ощущениям, количество предлагаемых в Риге и Юрмале на продажу квартир с ценой за миллион евро многие годы остается относительно стабильным. В глаза бросается вот какой момент: в самых элитных новостройках Латвии в первую очередь резервируются именно лучшие и самые дорогие предложения. Кем? Нерезидентами, иногда местными, иногда самими застройщиками или связанными с ними бизнесменами.

Люксовых квартир не так уж много. И после продажи на рынок аренды они не выходят.

В принципе, новых люксовых квартир с отличными видами на рынке не так уж и много. Да и они постепенно распродаются. Так было и в комплексах «Гипcовая фабрика», «Элизабетес Намс», так сейчас происходит в River Breeze Residence. И практически все покупатели такого жилья — это конечные покупатели, которые берут его для собственных нужд. На рынке аренды эти предложения после продажи практически не появляются.

В люксовом квартирном сегменте Латвии сейчас наблюдается абсолютно нормальная ситуация. И мы, и наши коллеги еженедельно проводим показы каких-то предложений за миллион евро и выше. Думаю, такая же стабильность сохранится и дальше. Что могло бы как-то способствовать росту числа продаж? Здесь, пожалуй, эликсир один — чуть большая гибкость продавцов и здоровая атмосфера в стране.

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