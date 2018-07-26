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Полпред в УрФО возьмет на контроль переселение жителей из ветхого жилья в ХМАО
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Полпред в УрФО возьмет на контроль переселение жителей из ветхого жилья в ХМАО 

ТАСС 48 минут назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Полпред в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов возьмет на контроль переселение жителей из ветхого жилья в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Об этом он сообщил в четверг журналистам в ходе своей первой рабочей поездки в этот регион.
В 2017 году жители вагон-городков из Нягани в ходе «Прямой линии» обратились к президенту с вопросом о расселении. Путин отметил, что проблема с вагон-городками состоит в том, что они не являются жильем, «поэтому не попадают под программу аварийного жилья», и поручил ускорить решение вопроса, отметив, что «деньги на это выделены».
"Есть программа региона, президентское поручение выполняется, есть понимание, когда, в какие сроки и в каком районе будет переселение этих жителей, которые ждут с нетерпением решения этой проблемы. Это вопрос не одного дня, не одного года
Проблема достаточно непростая, дорогостоящая для окружного бюджета, но регион подтвердил готовность решать ее последовательно, с конкретными сроками. Этот вопрос будет на контроле полпредства", — сказал Цуканов журналистам в Сургуте.
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