Полпред в УрФО возьмет на контроль переселение жителей из ветхого жилья в ХМАО

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Полпред в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов возьмет на контроль переселение жителей из ветхого жилья в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Об этом он сообщил в четверг журналистам в ходе своей первой рабочей поездки в этот регион.

В 2017 году жители вагон-городков из Нягани в ходе «Прямой линии» обратились к президенту с вопросом о расселении. Путин отметил, что проблема с вагон-городками состоит в том, что они не являются жильем, «поэтому не попадают под программу аварийного жилья», и поручил ускорить решение вопроса, отметив, что «деньги на это выделены».

"Есть программа региона, президентское поручение выполняется, есть понимание, когда, в какие сроки и в каком районе будет переселение этих жителей, которые ждут с нетерпением решения этой проблемы. Это вопрос не одного дня, не одного года