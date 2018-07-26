Более 35 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Ступине

В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в городском округе Ступино включены 36 многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

«На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Ступине выделено 260 миллионов рублей. В том числе 107 миллионов будет направлено на ремонт кровель в 30 многоквартирных домах, более 37 миллионов рублей на ремонт внутридомовых инженерных систем в 16 МКД, на ремонт фасада в 27 МКД выделена сумма более 87 миллионов рублей», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин

Он также добавил, что на замену лифтового оборудования потратят более 4 миллионов рублей в одном МКД, на ремонт фундамента 10 многоквартирных домов направят сумму в 2 миллиона рублей.

В программу капитального ремонта прошлого года в городском округе Ступино было включено 40 МКД по общестроительным работам. По словам Хромушина, на 2018 год запланирован ремонт более 2,8 тысячи домов. На эти цели выделено более 15,4 миллиарда рублей.

«По поручению губернатора Московской области в этом году региональная программа капремонта была утверждена заблаговременно. Вся проектно-сметная документация была согласована со старшими по домам управдомами или председателями совета МКД. В этом году в плане стоит замена около 1,9 тысяч лифтов в 602 домах, в 107 домах будет обновлено газовое хозяйство, строительно-монтажные работы будут проведены в 2,3 тысячах МКД, почти в 1 тысячи домов поменяют инженерные системы, а в 716 домах пройдет комплексный капитальный ремонт», — добавил Хромушин.

В 2017 году Московская область вошла в пятерку лидеров-регионов в рейтинге Минстроя России по исполнению программы капитального ремонта, заняв пятое место среди субъектов Российской Федерации и по информации Общероссийского народного фронта заняла 2-е место в рейтинге регионов по эффективности использования средств фонда капитального ремонта.

Всего в региональную программу капремонта общего имущества на период до 2038 года включено более 44 тысяч многоквартирных домов. По каждому дому в долгосрочной перспективе определены виды и сроки выполнения работ. Всего за несколько лет действия программы капремонта уже отремонтировано более 9,5 тысяч многоквартирных домов, что составляет более 21% от всей программы Московской области, в том числе заменено лифтовое оборудование в количестве более 6,7 единицы в 2,15 тысячи домах.