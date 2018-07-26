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Еще два корпуса жилого комплекса в ТиНАО готовы к вводу
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Еще два корпуса жилого комплекса в ТиНАО готовы к вводу 

Комитет города Москвы по реализации инвестиционных проектов в строительстве 1 час назад
Застройщик жилого комплекса «Татьянин парк» получил заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации для корпусов № 17 и № 18. Об этом сегодня сообщил Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
Жилой комплекс «Татьянин парк» расположен по адресу: поселок Московский, северо-западнее деревни Говорово.
«Еще два корпуса жилого комплекса «Татьянин парк» — № 17 и № 18 полностью достроены. На сегодняшний день на каждый из данных корпусов получено заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации», — рассказал Константин Тимофеев.
Так, общая площадь квартир в двух корпусах составляет 10 726,28 квадратных метров. Корпус № 17 рассчитан на 60 квартир, № 18 — на 58 квартир.
Напомним, что ранее ГК «МИЦ» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса № 16 общей площадью 3 348 квадратных метров, рассчитанного на 60 квартир.
В настоящее время строительство жилого комплекса «Татьянин Парк» находится в завершающей стадии, введены в эксплуатацию и заселены дома первых очередей. Кроме того, новый городской микрорайон будет обеспечен объектами социальной инфраструктуры. На данный момент открыт детский сад, построен медицинский центр и завершается строительство общеобразовательной школы. Также планируется построить и открыть еще один детский сад.
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