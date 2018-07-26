Строительный сектор Венгрии стремительно развивается

Количество возводимых объектов в Венгрии выросло на 15,1% за год к маю 2018 года, сообщило Центральное статистическое Управление (KSH).

Комментируя данные, заместитель госсекретаря Министерства информации и технологий отметил, что доверие клиентов ставит сектор в хорошее положение. В первом квартале 2018 года было завершено строительство 3 400 новых квартир, отметила Дьюла Помази. Кроме того, 72 000 семей подали заявки на получение финансируемых государством субсидий, сообщает Hungary Today.

Аналитик Takarékbank Гергели Супан сказал, что вслед за бумом в сфере жилья, офисных площадей и коммерческой недвижимости, государственные инвестиции также стимулируют рост сектора. По его словам, прогнозы хорошие, хотя нехватка мощностей на стороне подрядчика препятствует выполнению заказов. Потому вполне возможно, что строительные темпы замедлятся, а цены продолжат расти.

Аналитик Банка K+H Давид Немет предупредил, что отсутствие потенциала и рабочей силы может повысить цены в секторе, что вместе с увеличением процентов по кредитам может затормозить продажи жилья.