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Россиянам разрешили не сносить самовольные постройки
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Россиянам разрешили не сносить самовольные постройки 

Свободная пресса 36 минут назад
Законопроекты Минстроя России, которые регулируют правовые вопросы, связанные с признанием зданий самовольными постройками, приняты Государственной Думой в трех чтениях. Изменения вносятся в Градостроительный и Гражданский кодексы.
Согласно новому законодательству, из числа самовольных построек исключаются объекты, построенные с нарушениями установленных ограничений, если эти объекты построены на основании необходимых согласований и разрешений, а собственник объекта не знал и не должен был знать об ограничениях, действующих в отношении его земельного участка.
Возможность принятия решений о сносе самовольных построек во внесудебном порядке сужается до случаев очевидных недопустимых нарушений при строительстве: отсутствия разрешений на строительство или правоустанавливающих документов на землю.
При этом, в независимости от характера нарушения, в отношении многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, садовых домов решение о сносе принимается исключительно судом. Данное правило также распространяется на объекты, право собственности на которые зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
Основным плюсом законопроектов является введение института приведения объектов в соответствие. По действующему законодательству предусматривался исключительно снос самовольных построек вне зависимости от характера нарушения, которое зачастую может быть незначительным. Теперь объекты можно будет приводить в соответствие с установленными требованиями.
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