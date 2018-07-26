20 домов Ростовской области отремонтируют за счет увеличения взносов за капремонт

Два десятка домов региона отремонтируют в этом году при помощи механизма повышения размера целевого взноса на капремонт. «Сейчас у нас — порядка двух десятков домов, где жителями принято решение по увеличению взносов в сравнении с тем минимальным размером, который сейчас есть: с 7,17 рубля с одного квадратного метра до 15 рублей», — сообщил заместитель министр ЖКХ Ростовской области Валерий Былков журналистам.

Подобный механизм повышения ежемесячного платежа доступен всем жильцам многоквартирных домов. Достаточно лишь общего решения собрания собственников жилья, в случае если деньги аккумулируются на специальном счете. Если же нет, то заявление с подписями необходимо подать региональному оператору — Фонду капремонта.

Сумма платежа за капитальный ремонт не поднималась с 2016 года, вместе с тем, количество домов в Ростовской области, подлежащих ремонту, ежегодно удваивается. «7,17 рубля — это не та сумма, которая позволяет комплексно отремонтировать все дома. Она оправдана для домов с большой площадью, которые могут позволить себе ремонт за эти деньги», — добавил Былков.