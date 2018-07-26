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В Махачкале снесут две недостроенные пятиэтажки
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В Махачкале снесут две недостроенные пятиэтажки 

«Это Кавказ» 50 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
Две новостройки, которые признаны самостроем, будут снесены в Махачкале по решению суда.
«Установлено, что застройщиком без разрешения на строительство и с нарушениями требований строительных норм и правил на двух земельных участках в МКР — Г 2 города Махачкалы возведены 2 каркаса 5-этажных многоквартирных домов», — сообщается на сайте дагестанской прокуратуры.
По результатам проверок прокуратура региона направила в суд иск о признании обоих объектов самовольно возведенными с требованием снести их силами застройщика. Суд требования поддержал.
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