Приволжский федеральный округ занял второе место в стране по строительству жилья

В Приволжском федеральном округе с января по июнь 2018 года было введено 5980,7 тысячи квадратных метров жилья. Таким образом, ПФО занял второе место по строительству жилых домов, уступив лидирующую позицию Центральному федеральному округу, в котором введено в эксплуатацию 8612,9 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает Нижегородстат 26 июля.

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Согласно информации, доля ПФО в общем объеме строительства жилья по России составила 20,6%. По информации Нижегородстата, за первое полугодие 2018 года в эксплуатацию введено 542,5 тысяч квадратных метров жилья. Этот показатель увеличился на 4,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В июне на территории ПФО введено в эксплуатацию 1277 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 173,2% к уровню прошлого месяца. В Нижегородской области июне 2018 года введено 116,6 тысяч квадратных метров, что составляет 195% к маю.

Напомним, ранее Нижегородстат сообщил о том, что в Нижегородской области на 6,3% выросла средняя зарплата.

Как сообщалось ранее, нижегородские девелоперы обсудили новые правила строительства.

Фото: pixabay.com