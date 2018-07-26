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Жителя района Савелки задержали за организацию «резиновой квартиры»
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Жителя района Савелки задержали за организацию «резиновой квартиры» 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Предприимчивый зеленоградец, решивший подзаработать на фиктивной регистрации приезжих граждан, был задержан по итогам проверки жилого сектора. Масштабную «резиновую квартиру» в 3-м микрорайоне Зеленограда выявили сотрудники ОМВД по районам Матушкино и Савелки.
Участковые уполномоченные обнаружили, что местный 33-летний житель незаконно поставил на регистрационный учет в своей квартире 32 гражданина России. Хозяин взял со своих гостей деньги за регистрацию, при этом сознавая, что жить у него в квартире они не будут. За фиктивную регистрацию зеленоградца привлекли к уголовной ответственности и избрали ему меру принуждения в виде обязательства о явке.
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