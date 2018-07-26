Жителя района Савелки задержали за организацию «резиновой квартиры»

Предприимчивый зеленоградец, решивший подзаработать на фиктивной регистрации приезжих граждан, был задержан по итогам проверки жилого сектора. Масштабную «резиновую квартиру» в 3-м микрорайоне Зеленограда выявили сотрудники ОМВД по районам Матушкино и Савелки.