В Подмосковье ввели в эксплуатацию производственно-складской комплекс за 90 млн рублей

Производственно-складской корпус стоимостью около 90 млн руб. в подмосковном Краснознаменске получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает министерство строительного комплекса Московской области «Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди строительства производственно-складского корпуса, расположенного по адресу: городской округ Краснознаменск, город Краснознаменск, улица Индустриальная, участок 3», — отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев , слова которого приводятся в сообщении. Одноэтажное здание общей площадью более 1 тыс. квадратных метров состоит из производственных и складских зон. На прилегающей территории находятся подъездные пути, стоянка для транспорта, места для проведения разгрузочно-погрузочных работ. Комплекс построила Краснознаменская фабрика модульных конструкций».