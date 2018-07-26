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В Подмосковье ввели в эксплуатацию производственно-складской комплекс за 90 млн рублей
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В Подмосковье ввели в эксплуатацию производственно-складской комплекс за 90 млн рублей 

Rambler News Service 57 минут назад
Фото: РИАМО
Производственно-складской корпус стоимостью около 90 млн руб. в подмосковном Краснознаменске получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает министерство строительного комплекса Московской области.
«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди строительства производственно-складского корпуса, расположенного по адресу: городской округ Краснознаменск, город Краснознаменск, улица Индустриальная, участок 3», — отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев, слова которого приводятся в сообщении.
Одноэтажное здание общей площадью более 1 тыс. квадратных метров состоит из производственных и складских зон. На прилегающей территории находятся подъездные пути, стоянка для транспорта, места для проведения разгрузочно-погрузочных работ. Комплекс построила Краснознаменская фабрика модульных конструкций».
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