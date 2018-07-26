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В Краснознаменске ввели в эксплуатацию производственно‑складской корпус
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В Краснознаменске ввели в эксплуатацию производственно‑складской корпус 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Разрешение на ввод в эксплуатацию получил новый производственно-складской корпус площадью более 1 тысячи квадратных метров в подмосковном Краснознаменске, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди строительства производственно-складского корпуса, расположенного по адресу: городской округ Краснознаменск, город Краснознаменск, улица Индустриальная, участок 3», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.
Одноэтажное здание общей площадью более 1 тысячи квадратных метров вместило производственные и складские зоны. На прилегающей территории находятся подъездные пути, стоянка для транспорта, места для проведения разгрузочно-погрузочных работ.
Застройщиком объекта выступило ООО «Краснознаменская фабрика модульных конструкций». Объем инвестиций в первую очередь строительства составил порядка 90 миллионов рублей. На предприятии созданы новые рабочие места.
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