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В Ярославле начали строить новый детский сад
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В Ярославле начали строить новый детский сад 

yarreg.ru 18 часов назад
В Дзержинском районе Ярославля началось строительство детского сада на 280 мест.
— Объект включен в приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», — рассказал директор областного департамента строительства Виктор Неженец. — В 2018 году наш регион в рамках приоритетного проекта получил из федерального бюджета более 43 миллионов рублей на строительство данного детского дошкольного образовательного учреждения.
редполагается получение еще порядка 100 миллионов из федерального бюджета в следующем году.
Детский сад будет трехэтажным и рассчитан на прием детей всех возрастов. Общая площадь составит более 6,5 тысячи квадратных метров. Стоимость объекта вместе с оборудованием — 208 миллионов рублей.
Как сообщили в подрядной организации, сейчас ведется работа по подготовке строительной площадки и котлована. Здание будет кирпичным, с утеплением фасада, фундамент — блочный, с монолитной плитой. При строительстве будут применяться современные технологии, которые обеспечат комфортное нахождение детей в саду.
Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — осень 2019 года.
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