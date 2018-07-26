В Цыганском посёлке на продажу выставили огромный коттедж, который скоро могут снести

Трёхэтажный коттедж на улице Советских Женщин, 36 выставили на продажу. Отдают его в качестве офисного здания за 65 миллионов рублей. Это, казалось бы, обычная продажа, вот только огромный дом стоит в квартале, который будут застраивать создатели «Гринвича», а значит, коттедж могут и снести.

В начале июня мы писали, что мэрия Екатеринбурга разрешила ООО «Компания РегионИнвест» распланировать самый большой кусок Цыганского посёлка на Чкалова — Шаумяна — Амундсена — Волгоградской. Это несколько кварталов частного сектора.

Хозяин этого коттеджа подсуетился и решил продать свой дом.

«Общая площадь здания — 654 «квадрата», построен по дизайнерскому проекту, выполнен качественный ремонт, все коммуникации в отличном состоянии, установлен лифт 1–3-й этаж», — указано в объявлении о продаже на N1.RU.

Кроме этого застройщика Цыганский посёлок осваивают ещё два: «Брусника» и «Московский квартал». «Брусника» уже сносит дома и начала строить жилье. А зимой прошлого года мы гуляли по этому району и говорили с владельцами домов, которые снесут.

А вот как выглядит коттедж, который продают за 65 миллионов рублей.