Дольщики многоэтажек на Революционной и Тухачевского получат свои квартиры в декабре

Многоэтажки на этих улицах строят уже более 10 лет Застройщик дома № 18 на Тухачевского определился со сроками сдачи в эксплуатацию. Это произойдет в декабре 2018 года. В свое время строительство прекратилось из-за отсутствия финансирования со стороны инвестора. Сейчас работы близятся к завершению.

Работы в доме на Революционной за культурно-развлекательным комплексом «Метелица-С» также идут по плану-графику. Застройщиком является ООО «Прогресс-Н». Запланированный срок сдачи дома — декабрь 2018 года.

— Со стороны ведомства за каждым из проблемных объектов закреплены ответственные, — сообщил заместитель прокурора Самарской области Тимур Маслов.

Возведение многоэтажек на Революционной и Тухачевского началось более 10 лет назад. Однако застройщики обанкротились, без денег и квартир тогда остались больше 150 человек.