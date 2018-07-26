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Дольщики многоэтажек на Революционной и Тухачевского получат свои квартиры в декабре
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Дольщики многоэтажек на Революционной и Тухачевского получат свои квартиры в декабре 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Многоэтажки на этих улицах строят уже более 10 лет  Застройщик дома № 18 на Тухачевского определился со сроками сдачи в эксплуатацию. Это произойдет в декабре 2018 года. В свое время строительство прекратилось из-за отсутствия финансирования со стороны инвестора. Сейчас работы близятся к завершению.
Работы в доме на Революционной за культурно-развлекательным комплексом «Метелица-С» также идут по плану-графику. Застройщиком является ООО «Прогресс-Н». Запланированный срок сдачи дома — декабрь 2018 года.
— Со стороны ведомства за каждым из проблемных объектов закреплены ответственные, — сообщил заместитель прокурора Самарской области Тимур Маслов.
Возведение многоэтажек на Революционной и Тухачевского началось более 10 лет назад. Однако застройщики обанкротились, без денег и квартир тогда остались больше 150 человек.
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