Две меры господдержки обманутых дольщиков одобрены на законодательном уровне

26 июля депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали дополнительные меры поддержки обманутых дольщиков, предложенные региональным министерством строительства . Внести изменения в законы «О регулировании земельных отношений в Нижегородской области» и «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, привлекающих денежные средства граждан…» минстрой предложил в рамках работы, которая ведется по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина

Принятые изменения предполагают два вида дополнительной господдержки.

Первое изменение законодательства дает возможность выделять юридическим лицам, которые возьмут на себя обязательства застройщика-банкрота по достройке проблемного дома, земельные участки в качестве компенсации их затрат.

Вторая мера поддержки касается предоставления юридическим лицам на конкурсной основе земельных участков. Застройщик, получивший такой участок, вместо арендной платы фактически будет расплачиваться «квадратными метрами», предоставляя квартиры обманутым дольщикам.

«Министерство строительства получило от депутатского корпуса одобрение законодательной инициативы, которая будет способствовать решению проблем более 1500 пострадавших участников долевого строительства. В первую очередь это коснется домов, строительство которых было начато ООО «Квартстрой-НН», и позволит компенсировать затраты потенциального нового застройщика», — пояснил министр строительства Нижегородской области Алексей Сыров

24 июля на заседании рабочей группы в ходе обсуждения вопроса по этому долгострою представители ООО ПСК «Уралдомстрой» заявили о предварительном намерении участвовать в достройке домов ЖК «Квартал Европейский» (ООО «Квартстрой-НН»).

Напомним также, что Глеб Никитин 6 июля 2018 года поручил создать рабочую группу для поиска путей решения проблем участников долевого строительства. Одним из обязательных условий работы, которые обозначил глава Нижегородской области, было привлечение к обсуждению представителей дольщиков.