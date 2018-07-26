Как сдавать квартиру официально: инструкция для начинающего арендодателя 

Наслушавшись историй о недобросовестных квартиросъемщиках, здравомыслящие домовладельцы рано или поздно приходят к решению сдавать жилье легально. При грамотно составленном договоре найма или аренды арендатору не избежать ответственности за учиненный в квартире погром и непогашенные долги, а попытка провернуть аферу с чужой жилплощадью обернется против самих мошенников.
Фото: Instagram omega_group_spb Собираем документы для сдачи квартиры
Для законной сдачи квартиры, дома или комнаты в аренду нужен официальный документ — письменный договор между арендодателем и арендатором. Если недвижимость сдается физическому лицу, составляется договор найма, если арендатором выступает организация — договор аренды. Разница заключается в том, что регистрировать договор найма необязательно, а договор аренды сроком действия более одного года вносится в Росреестр в обязательном порядке.
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Практика показывает, что договор найма, заключаемый на год и более, лучше зарегистрировать. С другой стороны, заключение долгосрочного договора найма расширяет права нанимателя. Если вы не доверяете арендатору, проконсультируйтесь с юристом, как составить договор таким образом, чтобы он не был истолкован как долгосрочный.
При заключении долгосрочного договора найма семья с детьми может претендовать на расширенные права нанимателя. Фото: Instagram kompromiss9402
Подготовить документы для заключения договора найма или аренды недвижимого имущества проще всего единоличным собственникам.
Если в квартире больше никто не зарегистрирован, от вас потребуется только паспорт и документ, подтверждающий право собственности на жилье. Если вы делите жилплощадь с кем-то еще, также понадобится выписка из лицевого счета.
Фото: Instagram omega_group_spb Сдавать квартиру, у которой несколько собственников, разрешается только при согласии совладельцев, а сдачу муниципального жилья необходимо согласовывать с наймодателем. Согласие заверяется нотариально, а при заключении договора должны присутствовать все собственники недвижимости. Ниже в таблице подробно рассмотрен порядок согласования аренды квартир и комнат в коммуналках.
Фото: Instagram rieltor_irina_gan Согласие совладельцев
Согласие наймодателя
Согласие граждан, зарегистрированных в квартире
Согласие соседей
Приватизированное жилье
Муниципальное жилье
Доля в приватизированной квартире
Комната в муниципальной квартире
Приватизированная комната в коммуналке
Неприватизированная комната в коммуналке
Как составить договор, который будет работать на вас?
Порядок оформления договоров найма и аренды недвижимости установлен статьями 34 и 35 ГК РФ. Документ составляется в простой письменной форме; главное — четко и недвусмысленно зафиксировать права и обязанности сторон на случай спора. В договоре должны быть указаны:
реквизиты арендодателя и арендатора;
сведения о других собственниках жилплощади;
данные о приватизации жилья;
срок действия договора;
количество будущих жильцов;
размер месячной арендной платы;
точные сроки внесения платежей и способ передачи денег;
ответственность за оплату коммунальных услуг (кто и в каком объеме вносит платежи);
условия пользования бытовой техникой и личными вещами хозяев;
условия возврата денег за неуплату и размеры компенсаций за причинение ущерба имуществу арендодателя;
разрешение или запрет на содержание животных в квартире;
порядок проведения проверок состояния квартиры;
дополнительные договоренности.
Четкое распределение коммунальных платежей убережет владельца квартиры от неприятных сюрпризов. Фото: Instagram ogranovskii
Оговаривайте время визитов для проверки состояния квартиры, иначе вас могут обвинить в подлоге. Фото: Instagram nadezhnyirieltor
К договору найма прилагается акт приема-передачи имущества владельца с подробным описанием обстановки. На основании этого документа вы в случае необходимости сможете доказать, что ущерб нанесен именно квартиросъемщиком.
Потоп в квартире не сойдет квартирантам с рук, если есть договор найма с актом приема-передачи имущества. Фото: Instagram silana.dance
Закон не обязывает нанимателя представлять доказательства своей платежеспособности, однако арендодатель вправе потребовать справку о доходах или выписку с банковского счета арендатора, чтобы заранее отсеять потенциальных должников. Но и квартиросъемщик не обязан разбираться с чужими долгами, поэтому будьте готовы предъявить документы, подтверждающие, что квартира не заложена и за вами не числится задолженностей по оплате услуг ЖКХ.
Разбираемся с налогами: как платить меньше?
Налоговый кодекс РФ предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов на аренду недвижимости. Чаще всего в роли информаторов ФНС выступают недовольные соседи, так что проще раз в год сдавать декларацию в налоговую инспекцию по месту нахождения квартиры, чем жить в вечном страхе перед доносом.
Фото: Instagram ogranovskii
Если арендодатель выступает как физическое лицо, сумма налоговых платежей рассчитывается по форме 3 НДФЛ. Регистрация ИП дает возможность выбирать между тремя схемами налогообложения: общей, патентной или упрощенной. Сумма выплат рассчитывается исходя из размера месячной арендной платы, прописанной в договоре. В большинстве случаев наиболее выгодной оказывается упрощенная система — размер выплат не превышает 6% от прибыли, полученной с квартиры.
Фото: Instagram ocinkaua
Налог на аренду недвижимости для физлиц, как правило, составляет 13% дохода, полученного с квартиры в течение года. Если сумма дохода от сдачи жилья в аренду за последний месяц в 10 раз больше минимальной зарплаты, ставка повышается до 17% от суммы превышения.
Как видите, налог на аренду недвижимости не так страшен, как кажется поначалу. Штрафы и тяжбы обходятся дороже!
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