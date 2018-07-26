Госдума не поддержала проект о предоставлении семьям с пятью и более детьми субсидии на приобретение жилья

Депутаты Госдумы в ходе заседания отклонили в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить семьям, имеющим пять и более детей, единовременную субсидию на приобретение и строительство жилья.

«Проектом федерального закона предлагается семьям, имеющим пять и более детей, в том числе и усыновленных, предоставление единовременной субсидии на приобретение и строительство жилья при условии постоянного и непрерывного проживания на территории соответствующего субъекта РФ не менее 10 лет, предшествующих году подачи заявления о предоставлении государственной субсидии. При этом размер помещения определяется нормой предоставления, которая в большинстве субъектов РФ равна 15 кв. м. на человека. Таким образом, общая площадь жилого помещения для одной семьи составит минимум 75 кв. м», — говорится в пояснительной записке к документу.

В соответствии с инициативой, лица (родители, усыновители), которым была предоставлена государственная субсидия на приобретение и строительство жилья или на улучшение жилищных условий, в течение последующих 24 месяцев после ее предоставления, должна представить отчет о целевом использовании средств государственной субсидии.

Правительство РФ дало отрицательное заключение на проект. Согласно нормам федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета РФ, относится в том числе решение вопросов социальной поддержки семей, имеющих детей (включая многодетные семьи).

Кроме того, отмечается, что в настоящее время предусмотрены такие меры поддержки семей с детьми, как предоставление средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, предоставление социальных выплат в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 гг. и предоставление в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Также субъектами РФ могут быть установлены иные меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями с согласия граждан взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно.