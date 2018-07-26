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ПСК» ввёл в эксплуатацию клубный дом LOOK
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ПСК» ввёл в эксплуатацию клубный дом LOOK 

АСН-Инфо 2 часа назад
Фото: АСН-Инфо
24 июля 2018 года «ПСК» получил акт ввода в эксплуатацию клубного дома бизнес-класса LOOK на углу Лиговского проспекта.
Девятиэтажный жилой комплекс площадью 5944 кв. м рассчитан на 96 квартир. Метраж варьируется от 42 до 125 кв. м. На последних этажах расположились четырёхкомнатные двусторонние квартиры с террасами 55 кв. м. Квартиры сдаются полностью готовыми для финишной чистовой отделки. В доме предусмотрен подземный отапливаемый охраняемый паркинг на 40 мест. На первом этаже расположены коммерческие помещения.
Главный фасад дома выходит на благоустроенный застройщиком сквер, отделяющий жилой комплекс от Лиговского проспекта.
«На текущий момент в ЖК LOOK продано более 80% квартир. Доля ипотечных сделок в структуре продаж составила 50%», — рассказал Сергей Мохнарь, генеральный директор «ПСК-недвижимость».
Клубный дом LOOK находится в районе сложившейся застройки и с развитой инфраструктурой. В пешей доступности ‒ ТРК «ЛиговЪ» с кинотеатром, гипермаркет товаров повседневного спроса, общеобразовательные школы №153 и №359, детский сад №17, дом творчества юных и библиотека им. Есенина.
«Петербургская Строительная Компания» («ПСК») — девелопер и один из крупнейших генподрядчиков Северо-Запада России. Среди собственных девелоперских объектов: построенные и введенные в эксплуатацию жилые комплексы комфорт-класса «Славянка, 128», «Невский Эталон» и жилой комплекс бизнес-класса LOOK. До конца 2018 года планируется старт продаж трех новых объектов общей площадью 35 тыс. кв. м.
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