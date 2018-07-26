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Застройщик ЖК «Татьянин парк» в ТиНАО получил заключения о соответствии на еще два корпуса
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Застройщик ЖК «Татьянин парк» в ТиНАО получил заключения о соответствии на еще два корпуса 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) со ссылкой на председателя Константина Тимофеева.
«Застройщик жилого комплекса «Татьянин парк» получил заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) для корпусов №17 и №18. Еще два корпуса ЖК «Татьянин парк» — №17 и №18 — полностью достроены. На сегодняшний день на каждый из данных корпусов получен ЗОС», — приводятся в сообщении слова К. Тимофеева.
В пресс-службе уточнили, что ЖК «Татьянин парк» расположен по адресу: поселение Московский, северо-западнее дер. Говорово (НАО). Застройщиком проекта является ГК «МИЦ».
«Общая площадь квартир в двух корпусах составляет 10 тыс. 726,28 кв. м. Корпус №17 рассчитан на 60 квартир, №18 — на 58 квартир», — указано в сообщении.
В столичном комитете напомнили, что ранее ГК «МИЦ» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №16 общей площадью 3 тыс. 348 кв. м, рассчитанного на 60 квартир.
«В настоящее время строительство ЖК «Татьянин парк» находится в завершающей стадии, введены в эксплуатацию и заселены дома первых очередей. Кроме того, новый городской микрорайон будет обеспечен объектами социальной инфраструктуры. На данный момент открыт детский сад, построен медицинский центр и завершается строительство общеобразовательной школы. Также планируется построить и открыть еще один детский сад», — заключили в Москомстройинвесте.
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