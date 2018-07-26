Максимальное количество ДДУ по итогам 6 месяцев 2018 года зарегистрировано в Москве 

Рост количества ДДУ в Москве за 6 месяцев по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 44,7%. Из десяти ключевых регионов рост количества ДДУ зафиксирован в восьми субъектах, в двух регионах — падение. По данным Росреестра по итогам 6 месяцев 2018 года в ТОП‑10 регионов по количеству зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) вошли Москва, Московская область, Санкт‑Петербург, Краснодарский край, Ленинградская область, Новосибирская область, Ростовская область, Республика Башкортостан, Свердловская область и Республика Татарстан. Наилучшую динамику изменения количества ДДУ по отношению к аналогичному периоду прошлого года демонстрирует Свердловская область, где по данным Росреестра за первые 6 месяцев 2018 года число договоров увеличилось на 60,1%. Худшую динамику показывает Ленинградская область, где по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДДУ уменьшилось на 17,7%.