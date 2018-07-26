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Максимальное количество ДДУ по итогам 6 месяцев 2018 года зарегистрировано в Москве
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Максимальное количество ДДУ по итогам 6 месяцев 2018 года зарегистрировано в Москве 

Единый реестр застройщиков 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Рост количества ДДУ в Москве за 6 месяцев по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 44,7%. Из десяти ключевых регионов рост количества ДДУ зафиксирован в восьми субъектах, в двух регионах — падение. По данным Росреестра по итогам 6 месяцев 2018 года в ТОП‑10 регионов по количеству зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) вошли Москва, Московская область, Санкт‑Петербург, Краснодарский край, Ленинградская область, Новосибирская область, Ростовская область, Республика Башкортостан, Свердловская область и Республика Татарстан. Наилучшую динамику изменения количества ДДУ по отношению к аналогичному периоду прошлого года демонстрирует Свердловская область, где по данным Росреестра за первые 6 месяцев 2018 года число договоров увеличилось на 60,1%. Худшую динамику показывает Ленинградская область, где по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДДУ уменьшилось на 17,7%.
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Игорь Евтушевский (ГК «Самолет-Девелопмент»): Власть заинтересована в создании цивилизованных правил игры. И новый закон этому поможет ДОМ. РФ рефинансирует дольщикам Urban Group ипотечные кредиты, а Подмосковье выделит 20 млрд на достройку объектов группы Росреестр: количество регистраций прав собственности на машино-места опережает темпы 2017 года на 202% (графики)
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