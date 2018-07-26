Росреестр: количество регистраций ДДУ опережает темпы 2017 года на 9% (графики) 

Единый реестр застройщиков: последние новости

ДОМ. РФ рефинансирует дольщикам Urban Group ипотечные кредиты, а Подмосковье выделит 20 млрд на достройку объектов группы

37 субъектов РФ представили свои предложения в нацпроект «Жилье и городская среда»