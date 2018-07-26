Росреестр: количество регистраций ДДУ опережает темпы 2017 года на 9% (графики) 

Росреестр опубликовал отчетность за 6 месяцев 2018 года. По данным Росреестра за 6 месяцев 2018 года в РФ зарегистрировано 334 353 договора участия в долевом строительстве (ДДУ). Это на 8,7% больше аналогичного показателя 2017 года (307 541 регистрация ДДУ). По сравнению с тем же периодом 2016 года число ДДУ выросло на 1,0% (тогда было зарегистрировано 331 147 ДДУ). В июне 2018 года в РФ зарегистрировано 54 894 ДДУ. Это на 9,1% меньше, чем в мае (60 381 ДДУ), и на 7,7% — чем в апреле текущего года, когда было зарегистрировано 59 504 ДДУ. Кроме того, за 6 месяцев 2018 года в РФ зарегистрировано 84 384 договора об уступке прав требования по ДДУ. Это на 4,6% меньше показателя 2017 года (88 450 уступок по ДДУ). По сравнению с тем же периодом 2016 года число зарегистрированных договоров уступки упало на 16,5% (тогда их было зарегистрировано 101 105). В июне 2018 года в РФ зарегистрировано 12 252 договора об уступке прав требования по ДДУ. Это на 17,3% меньше, чем в мае (14 819 договоров уступки), и на 22,9% — чем в апреле текущего года, когда было зарегистрировано 15 894 договора уступки. Количество новых ДДУ преобладает над количеством уступок, зарегистрированных с начала года в РФ. В среднем на каждую уступку приходится 4 новых ДДУ.