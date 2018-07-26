Завод за полцены

Компания «УНИСТО Петросталь» выставила на продажу ДСК «Муринский». Актив оценен в 700 млн рублей. Участники рынка отмечают, что актив продают за полцены. Но такова конъюнктура рынка — загрузить предприятие работой помешал кризис и изменения в отраслевом законодательстве.

Объявление о продаже ДСК появилось на днях на портале domofond.ru. В нем говорится, что собственник продает производство, расположенное на Лесной улице поселка Муринский, недалеко от КАД. Актив включает в себя 3-этажное заводское здание общей площадью 15,9 тыс. кв.м. (в том числе, 5,4 тыс. кв.м. — склад готовой продукции) и земельный участок площадью 6 га. Завод занимает только половину территории. Оставшуюся часть участка можно застроить другими объектами. «А в случае продажи заводского оборудования можно изменить назначение актива с производства ЖБИ на что-нибудь другое, например, под склады или под выпуск другой продукции. Дополнительным преимуществом являются усиленные фундаменты здания», — говорится в описании объекта. Там также указано, что коммунальные платежи по этой недвижимости составляют 1,2 млн рублей.

Актив оценен в 700 млн рублей. Генеральный директор компании «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев оказался недоступен для комментариев. Но ранее сообщалось, что компания вложила в проект 1,3 млрд рублей, без учета займов и лизинга. ДСК «Муринский» был запущен в 2015 году. Его мощность — 150 тыс. кв.м. жилья в год. Он выпускает все виды железобетонных изделий. Предполагалось, что завод будет обслуживать собственные объекты «УНИСТО Петросталь» и сформирует портфель внешних заказов. На тот момент у «УНИСТО Петросталь» в работе было три проекта комплексного освоения территорий в Ленобласти на 600 тыс. кв.м. жилья и несколько объектов складского и торгового профиля общей площадью более 50 тыс. кв.м. Компания с оптимизмом смотрела в будущее, заявляя, что при наличии спроса сможет за пол года увеличить мощность завода до 220-240 тыс. кв.м. продукции в год. Но в реальности до наращивания мощностей дело не дошло. По данным СМИ, чистая прибыль комбината по итогам 2017 год составила всего 38 тыс. рублей.

«Завод был обречен уже при открытии, поскольку собственник допустил ошибки в бизнес-планировании. Загрузить предприятие работой собственник не смог. А кризис довершил начатое. Уход от концепции «сам строю — сам произвожу материалы» оказался фатальным. Для того, чтобы переориентировать завод, изначально заточенный под собственные нужды, требуется около двух лет. Поэтому в реальности сокращение собственных строек приводит к остановке производственных процессов. Так было с ДСК-3 , ДСК-5 и Кировским ДСК», — говорит эксперт рынка Вячеслав Засухин . По его словам, модель, когда через собственника связаны производитель ЖБИ и компания-застройщик неконкурентоспособна. «Менеджмент завода-производителя должен ориентироваться либо на рынок, либо на потребности „своей“ строительной компании. В первом случае менеджмент для выживания ищет ниши с наибольшей рентабельностью, во втором — старается обеспечить объемы поставок по минимальным ценам. В этом случае происходит „уход“ прибыли от производителя к застройщику и завод лишается ресурса для дальнейшей модернизации и использования инновацией, что приводит в итоге к деградации и уходу с рынка», — поясняет он.

«Цена этого завода может еще сократиться. Транспортная доступность этой территории не самая удачная. Поэтому использовать ее под склады — проблематично», — говорит руководитель проектов девелопмента Becar Asset Management Group Александр Кириятских.