Программа социального ремонта продолжается

Каждый год в районе Преображенское проводится бесплатный ремонт в квартирах жителей, входящих в группы населения, получающие социальные льготы.

В настоящий момент силами коммунальных рабочих проводятся работы в девяти квартирах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны. Список восстановительных действий достаточно обширен: в него входят замена труб центрального отопления, установка оконных стеклопакетов, малярно-штукатурные работы. Кроме жилья ветеранов, в августе планируется завершить ремонтные работы в квартире сироты.

Проведение работ обеспечивается выделенными средствами из фонда социально-экономического района. Распределение средств проходит после согласования с Советом депутатов Муниципального округа Преображенское.