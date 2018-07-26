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Программа социального ремонта продолжается
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Программа социального ремонта продолжается 

Управа района Преображенское 42 минуты назад
Фото: Управа района Преображенское
Каждый год в районе Преображенское проводится бесплатный ремонт в квартирах жителей, входящих в группы населения, получающие социальные льготы.
В настоящий момент силами коммунальных рабочих проводятся работы в девяти квартирах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны. Список восстановительных действий достаточно обширен: в него входят замена труб центрального отопления, установка оконных стеклопакетов, малярно-штукатурные работы. Кроме жилья ветеранов, в августе планируется завершить ремонтные работы в квартире сироты.
Проведение работ обеспечивается выделенными средствами из фонда социально-экономического района. Распределение средств проходит после согласования с Советом депутатов Муниципального округа Преображенское.
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